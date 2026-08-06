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📰 Chi era Francesco Guccini 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 7 agosto 2026

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6 Agosto 2026

Attualità

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venerdì, 7 agosto 2026
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🏠 Francesco Guccini raccontato da vicino: il ritratto firmato da Enrico Deregibus - Vita Casalese

Francesco Guccini raccontato da vicino: il ritratto firmato da Enrico Deregibus  Vita Casalese (leggi di più)

📰 Le radici di Francesco Guccini - Globalist.it

Le radici di Francesco Guccini  Globalist.it (leggi di più)

📰 L'editore di Francesco Guccini: "Si sentiva prima di tutto uno scrittore. A settembre il libro scritto prima di morire" - Fanpage

L'editore di Francesco Guccini: "Si sentiva prima di tutto uno scrittore. A settembre il libro scritto prima di morire"  Fanpage (leggi di più)

🏛️👨‍👩‍👧‍👦 È morto Francesco Guccini, il cantautore di «Dio è morto» e «La Locomotiva» aveva 86 anni. Ha raccontato la politica, Bologna e una parte di noi. La famiglia: funerali privati - Corriere della Sera

È morto Francesco Guccini, il cantautore di «Dio è morto» e «La Locomotiva» aveva 86 anni. Ha raccontato la politica, Bologna e una parte di noi. La famiglia: funerali privati  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Francesco Guccini, perché ci ha insegnato a stare al mondo - Esquire

Francesco Guccini, perché ci ha insegnato a stare al mondo  Esquire (leggi di più)

📰 Il nostro incontro con Francesco Guccini - Globalist.it

Il nostro incontro con Francesco Guccini  Globalist.it (leggi di più)

🎤 “Canzone per un’amica”, a chi è dedicato uno dei brani più iconici e popolari del repertorio di Francesco Guccini - Il Resto del Carlino

“Canzone per un’amica”, a chi è dedicato uno dei brani più iconici e popolari del repertorio di Francesco Guccini  Il Resto del Carlino (leggi di più)

📣 Se n'è andato il Maestrone: addio a Francesco Guccini, l'ultimo cantore di una generazione ribelle - EduNews24

Se n'è andato il Maestrone: addio a Francesco Guccini, l'ultimo cantore di una generazione ribelle  EduNews24 (leggi di più)

📰 Fabri Fibra e Francesco Guccini: uno strano incontro tra “avvelenati” - la Repubblica

Fabri Fibra e Francesco Guccini: uno strano incontro tra “avvelenati”  la Repubblica (leggi di più)

📰 Addio a Francesco Guccini, il cantautore che ha insegnato il valore delle parole - Il Mediano

Addio a Francesco Guccini, il cantautore che ha insegnato il valore delle parole  Il Mediano (leggi di più)

📰 In via Paolo Fabbri 43, tra calici di vino e fan di Guccini in processione | VIDEO - BolognaToday

In via Paolo Fabbri 43, tra calici di vino e fan di Guccini in processione | VIDEO  BolognaToday (leggi di più)

📰 Per un vecchio cantore. La poesia di Franco Arminio per Francesco Guccini - Corriere della Sera

Per un vecchio cantore. La poesia di Franco Arminio per Francesco Guccini  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Roberto Vecchioni ricorda l’amico Francesco Guccini: «L'ho conosciuto davanti a due bottiglie. Ha finito prima lui, e mi ha preceduto anche nell'andarsene» - Vanity Fair Italia

Roberto Vecchioni ricorda l’amico Francesco Guccini: «L'ho conosciuto davanti a due bottiglie. Ha finito prima lui, e mi ha preceduto anche nell'andarsene»  Vanity Fair Italia (leggi di più)

🎤 Addio a Francesco Guccini, poeta e cantautore nella storia della musica italiana - Avvenire

Addio a Francesco Guccini, poeta e cantautore nella storia della musica italiana  Avvenire (leggi di più)

📰 Vasco Rossi piange Guccini: “Io allievo, tu maestro”. Quando svelò la sua canzone preferita del ‘maestrone’ (che dissentiva) - Libero

Vasco Rossi piange Guccini: “Io allievo, tu maestro”. Quando svelò la sua canzone preferita del ‘maestrone’ (che dissentiva)  Libero (leggi di più)

📰 Vecchioni ricorda Guccini: «L'ho conosciuto davanti a due bottiglie, la finì prima lui. La sua canzone che preferisco è Bisanzio, lui mi invidiava Luci a San Siro» - Corriere della Sera

Vecchioni ricorda Guccini: «L'ho conosciuto davanti a due bottiglie, la finì prima lui. La sua canzone che preferisco è Bisanzio, lui mi invidiava Luci a San Siro»  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Francesco Guccini, l'eredità: a quanto ammonta il patrimonio che spetta alla moglie Raffaella e alla figlia Teresa - today.it

Francesco Guccini, l'eredità: a quanto ammonta il patrimonio che spetta alla moglie Raffaella e alla figlia Teresa  today.it (leggi di più)

📰 Francesco Guccini, l’amico teologo: «Un faro per molti: coerente fino alla fine» - Chiesa di Milano

Francesco Guccini, l’amico teologo: «Un faro per molti: coerente fino alla fine»  Chiesa di Milano (leggi di più)

🔬 È morto Francesco Guccini. Se ne va la voce di una generazione, resta la sua coscienza. - 7giorni

È morto Francesco Guccini. Se ne va la voce di una generazione, resta la sua coscienza.  7giorni (leggi di più)

📰 Addio a Francesco Guccini, maestro riluttante - Il Foglio

Addio a Francesco Guccini, maestro riluttante  Il Foglio (leggi di più)

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