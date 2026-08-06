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📰 Francesco Guccini è morto a 86 anni: addio al cantautore e scrittore italiano 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 7 agosto 2026

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6 Agosto 2026

Attualità

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📰 Blog | Francesco Guccini è una parte di me: nessuno come lui ha unito ideale e realtà - Il Fatto Quotidiano

Blog | Francesco Guccini è una parte di me: nessuno come lui ha unito ideale e realtà  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Perdiamo due pilastri dell’orgoglio democratico ed antifascista: Francesco Guccini e Stefano Marcelli - Articolo21

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📰 Addio a Francesco Guccini, il ricordo di una delle voci più autentiche della cultura italiana - LA7

Addio a Francesco Guccini, il ricordo di una delle voci più autentiche della cultura italiana  LA7 (leggi di più)

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Francesco Guccini, perché ci ha insegnato a stare al mondo  Esquire (leggi di più)

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📰 Si è spento questa mattina Francesco Guccini, aveva 86 anni - Sky TG24

Si è spento questa mattina Francesco Guccini, aveva 86 anni  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Scomparsa di Francesco Guccini, dichiarazione del Presidente Meloni - Governo.it

Scomparsa di Francesco Guccini, dichiarazione del Presidente Meloni  Governo.it (leggi di più)

📰 Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Francesco Guccini - quirinale.it

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📰 Pistoia ricorda Francesco Guccini: un legame speciale con la Capitale Italiana del Libro 2026 - Comune di Pistoia

Pistoia ricorda Francesco Guccini: un legame speciale con la Capitale Italiana del Libro 2026  Comune di Pistoia (leggi di più)

📰 Francesco Guccini, il ricordo di Pistoia: “Ha lasciato un segno indelebile nella cultura della città” - Il Sole 24 ORE

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📰 Guccini e il Vaticano: da Radio Vaticana a Zuppi, un'amicizia antica - Il Fatto Quotidiano

Guccini e il Vaticano: da Radio Vaticana a Zuppi, un'amicizia antica  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

🎤 È morto Francesco Guccini: aveva 86 anni. Addio a uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Il cordoglio: la diretta - Il Resto del Carlino

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📰 Le canzoni di Francesco Guccini a tutto volume in via Paolo Fabbri: il video da Bologna - Il Fatto Quotidiano

Le canzoni di Francesco Guccini a tutto volume in via Paolo Fabbri: il video da Bologna  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 REPORTAGE Pavana, il suo rifugio, piange Guccini tra silenzio, lacrime e fiori - ANSA

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📰 Per un vecchio cantore. La poesia di Franco Arminio per Francesco Guccini - Corriere della Sera

Per un vecchio cantore. La poesia di Franco Arminio per Francesco Guccini  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Roberto Vecchioni ricorda l’amico Francesco Guccini: «L'ho conosciuto davanti a due bottiglie. Ha finito prima lui, e mi ha preceduto anche nell'andarsene» - Vanity Fair Italia

Roberto Vecchioni ricorda l’amico Francesco Guccini: «L'ho conosciuto davanti a due bottiglie. Ha finito prima lui, e mi ha preceduto anche nell'andarsene»  Vanity Fair Italia (leggi di più)

🎤 Addio a Francesco Guccini, poeta e cantautore nella storia della musica italiana - Avvenire

Addio a Francesco Guccini, poeta e cantautore nella storia della musica italiana  Avvenire (leggi di più)

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