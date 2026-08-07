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🏟️​👥🎸 Concerti e festival dell’estate 2026 • Calendario aggiornato a oggi venerdì 7 agosto 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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7 Agosto 2026

Concerti e Festival

venerdì 7 agosto 2026

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venerdì 07 Agosto 2026 - 18:48
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Concerti e festival in programma

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  • Ago07
    venerdì 07 Agosto 2026
    Valeria Marini + Giusy Consoli | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Ago07
    venerdì 07 Agosto 2026
    Amyl and the Sniffers
    Castello San Giusto - Trieste
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  • Ago07
    venerdì 07 Agosto 2026
    TonyPitony
    Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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  • Ago07
    venerdì 07 Agosto 2026
    KID YUGI - ANCHE GLI EROI MUOIONO
    Parco Arena Centrale - Follonica
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  • Ago07
    venerdì 07 Agosto 2026
    Fiorella Mannoia - “FIORELLA CANTA FABRIZIO E IVANO: ANIME SALVE”
    Castello Pasquini - Castiglioncello
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  • Ago08
    sabato 08 Agosto 2026
    Castello Volante - Sabato
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ago08
    sabato 08 Agosto 2026
    CLUB MILANO SSD - CASTELLANZESE
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Ago08
    sabato 08 Agosto 2026
    GREGOR SALTO | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Ago08
    sabato 08 Agosto 2026
    Gemitaiz - ELSEWHERE LIVE TOUR 2026
    Arena della Regina - Cattolica
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  • Ago08
    sabato 08 Agosto 2026
    Angelina Mango - Nina canta nei Teatri d’Estate
    Cava del Sole - Matera
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  • Ago08
    sabato 08 Agosto 2026
    TEENAGE DREAM
    Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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  • Ago08
    sabato 08 Agosto 2026
    Lisa Agnelli Pop Rock Concert
    Teatro Antico - Taormina
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  • Ago08
    sabato 08 Agosto 2026
    De André canta De André Best of Tour 2026
    Villa Figoli - Arenzano
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  • Ago08
    sabato 08 Agosto 2026
    Francesca Michielin - Strega Comanda – Summer Tour 2026
    Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Aug
07
TonyPitony at Beky Bay (07 Aug 26)
Beky Bay, 227 Via Alfonso Pinzon, 47814, Igea Marina, Italy
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Aug
07
Marco Masini at Forum Eventi (07 Aug 26)
Forum Eventi, Ss7 Ter - Via Taranto Km 1, 72026, San Pancrazio
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Aug
07
CANCELED: Delia at Teatro Verde (07 Aug 26)
Teatro Verde, Via Molinello, snc, 86039, Termoli, Italy
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Aug
07
Populous Ceri Wax John Talabot Whitemary COURTESY Eclair
Agricasale, 94015, Piazza Armerina, Italy
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Aug
07
Meganoidi at Unknown venue (07 Aug 26)
Pisa, Italy
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Aug
07
Secolare Festival 2026
Secolare Festival - Agriturismo San Giuseppe, 70033, Corato, It
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Aug
08
Fu Manchu and Stoned Jesus at Parco Schuster (08 Aug 26)
Parco Schuster, Via Lungotevere San Paolo, 00146, Rome, Italy
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Aug
08
Negramaro at Stadio Centro d'Italia Manlio Scopigno (08 Aug 26)
Stadio Centro d'Italia, Manlio Scopigno, Piazzale Veterani dello
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Aug
08
Asian Dub Foundation at Festa di Radio Onda d'Urto (08 Aug 26) with
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
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Aug
08
Mario Biondi at Arena Beniamino Gigli (08 Aug 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
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Aug
08
Fabio Concato at Piazza Cavour (08 Aug 26)
Piazza Cavour, 60121, Ancona, Italy
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Aug
08
Arisa at Castello Pasquini (08 Aug 26)
Castello Pasquini, Piazza della Vittoria, 1, 57012, Rosignano
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Aug
08
Angelina Mango at Cava Del Sole (08 Aug 26)
Cava Del Sole, 75100, Matera, Italy
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Aug
08
Danilo Plessow Motor City Drum Ensemble Omar S Tonno Disko
Masseria Eccellenza, 72015, Fasano, Italy
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Aug
08
John Talabot COURTESY Eclair Fifi Tal Fussman Tara Le Fes
Cattedrale Di Piazza Armerina, Piazza Cattedrale, 94015, Piazza
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Aug
08
Shiva at CarraraFiere (08 Aug 26)
CarraraFiere, Via Maestri del Marmo, 54033, Marina Di Carrara,
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Aug
08
Secolare Festival 2026 - Day 2 2026
Secolare Festival - Agriturismo San Giuseppe, 70033, Corato, It
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Aug
09
Blanco at Arena della Versilia (09 Aug 26)
Arena della Versilia, Via Foce Morta, 131, 54038, Cinquale, I
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Aug
09
Casino Royale at Festa di Radio Onda d'Urto (09 Aug 26)
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
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Aug
10
Marlene Kuntz at Festa di Radio Onda d'Urto (10 Aug 26) with Delta
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

venerdì, 7 agosto 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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