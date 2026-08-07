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🎾 Jannik Sinner: quando torna in campo il numero uno del tennis mondiale 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 7 agosto 2026

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7 Agosto 2026

Jannik Sinner (press photo)

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🏋️ Lorenzo Musetti: “L’assenza di Alcaraz è un’opportunità, ma Sinner è una macchina e travolge tutti” - OA Sport

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📰 Sinner, allarme per Cincinnati: quando inizia, dove vederlo e perché Jannik può sacrificare il torneo (per lo Us Open) - libero.it

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🏋️ Sinner al J Medical per la fisioterapia al ginocchio. La partenza per Cincinnati è confermata - La Gazzetta dello Sport

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📰 Laila incanta Copenhagen, Jannik Sinner corre ai ripari: il punto sul ginocchio - Oggi

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📰 Dopo il ritiro di Sinner si materializza il peggior incubo del torneo di Montreal: ecatombe di top player - Fanpage

Dopo il ritiro di Sinner si materializza il peggior incubo del torneo di Montreal: ecatombe di top player  Fanpage (leggi di più)

🎾🥎 Zverev si qualifica per le Nitto ATP Finals: raggiunge Sinner - supertennis.tv

Zverev si qualifica per le Nitto ATP Finals: raggiunge Sinner  supertennis.tv (leggi di più)

📣 Sinner, il ginocchio è ok: dopo i controlli, allenamento ad alta intensità a Montecarlo - RaiNews

Sinner, il ginocchio è ok: dopo i controlli, allenamento ad alta intensità a Montecarlo  RaiNews (leggi di più)

🏋️ Zverev out a Montreal, Sinner numero uno al mondo anche dopo gli Us Open: tutti i calcoli del ranking Atp - Corriere dello Sport

Zverev out a Montreal, Sinner numero uno al mondo anche dopo gli Us Open: tutti i calcoli del ranking Atp  Corriere dello Sport (leggi di più)

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