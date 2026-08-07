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Jannik Sinner ancora in dubbio, tre ipotesi per la sua estate Sportal.it (leggi di più)
Sinner sereno, l’allarme si spegne. Il numero 1 blindato fino alla Cina Quotidiano Sportivo (leggi di più)
Sinner blinda il n.1 del ranking Atp: duello con Zverev, obiettivo 100 settimane in vetta Sky Sport (leggi di più)
TENNIS, JANNIK SINNER PRONTO A PARTIRE PER GLI STATI UNITI, LO ATTENDE CINCINNATI E US OPEN Radio NBC Rete Regione (leggi di più)
Stubbs individua il nuovo avversario di Sinner: “Tra uno o due anni sarà al suo livello” OA Sport (leggi di più)
VIDEO – Gonzo Tennis: visita a Milano per Sinner, Alcaraz rinuncia a Cincinnati Tennis Magazine Italia (leggi di più)
Lorenzo Musetti: “L’assenza di Alcaraz è un’opportunità, ma Sinner è una macchina e travolge tutti” OA Sport (leggi di più)
Sinner, i controlli rassicurano: via libera per lo swing statunitense Ubitennis (leggi di più)
Zverev si qualifica per le Nitto ATP Finals e raggiunge Sinner Nitto ATP Finals (leggi di più)
Sai che squadra tifano Lazza, Sinner e Geolier? Scoprilo insieme a noi! Skuola.net (leggi di più)
Sinner, le condizioni del ginocchio preoccupano: Cincinnati a rischio Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Quando gioca Jannik Sinner, i controlli al ginocchio e la fisioterapia al JMedical prima degli USA Fanpage (leggi di più)
Jannik Sinner: numero 1 blindato fino a dopo gli Us Open, preparazione agli ultimi ritocchi Quotidiano Sportivo (leggi di più)
Sinner, allarme per Cincinnati: quando inizia, dove vederlo e perché Jannik può sacrificare il torneo (per lo Us Open) libero.it (leggi di più)
Sinner al J Medical per la fisioterapia al ginocchio. La partenza per Cincinnati è confermata La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Laila incanta Copenhagen, Jannik Sinner corre ai ripari: il punto sul ginocchio Oggi (leggi di più)
Dopo il ritiro di Sinner si materializza il peggior incubo del torneo di Montreal: ecatombe di top player Fanpage (leggi di più)
Zverev si qualifica per le Nitto ATP Finals: raggiunge Sinner supertennis.tv (leggi di più)
Sinner, il ginocchio è ok: dopo i controlli, allenamento ad alta intensità a Montecarlo RaiNews (leggi di più)
Zverev out a Montreal, Sinner numero uno al mondo anche dopo gli Us Open: tutti i calcoli del ranking Atp Corriere dello Sport (leggi di più)
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