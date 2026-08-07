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Gatti infortunato, salta l'amichevole con l'Inter: come sta e le ultime dall'allenamento Juve Tuttosport (leggi di più)
Spalletti: "Ci manca Vlahovic? Kolo Muani e Alajbegovic supereranno quei numeri". E su Bastoni... Corriere dello Sport (leggi di più)
Spalletti style: "Juve, perché non serve la punta da 20 gol. Inter e Bastoni? Per noi sarà semplice…" Tuttosport (leggi di più)
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Juve-Inter amarcord | La standing ovation di San Siro a Roberto Baggio Juventus.com (leggi di più)
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Chivu, il mercato e la sfida alla Juventus: "Inter serena, non ho una formazione tipo" Tuttosport (leggi di più)
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