Home ARTICOLI 🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi
Categorie: ARTICOLINEWSRASSEGNA STAMPA

🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi venerdì 7 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
7 Agosto 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 7 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 7 agosto 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 7 agosto 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Grande ragazza, piccola città: intervista a Michelle Gallen
    di Elvira Grassi
    Sullo sfondo dell’ultimo romanzo di Michelle Gallen c’è una cittadina dell’Irlanda del Nord divisa tra protestanti e cattolici. Un universo proletario dove si sopravvive grazie ai sussidi di disoccupazione e a suon di ironia. «È fondamentale scrivere di comunità povere e marginalizzate, i lettori investano in storie non edulcorate»
  • Mamma, mi si è rotto il test di Turing: l’intelligenza artificiale e noi
    di Mattia De Bernardis
    Ma le intelligenze artificiali pensano? C’è chi lo esclude a priori e chi attribuisce coscienza anche al timer del microonde. Per tutti gli altri c’era il test di Turing. Abbiamo coltivato la vaga speranza che solo il pensiero (artificiale) avrebbe potuto simulare il pensiero (umano). Oggi sappiamo che non è così: si può simulare il pensiero senza pensare davvero
  • Thailandia, otto morti e almeno 22 feriti in una sparatoria a scuola
    di Redazione
    Si tratterebbe di tre insegnanti e tre studenti, oltre al presunto responsabile. Ma, scrive Bbc, le cifre sulla vittime, provenienti da diverse autorità, sono «contrastanti». Uno dei leader dell’opposizione: «Rivedere seriamente e sistematicamente le misure di controllo sulle armi»
  • Iran, una fonte anonima: «la Guida suprema Mojtaba Khamenei è in condizioni critiche»
    di Redazione
    Due fonti anonime vicine all’amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian hanno riferito a un media di opposizione iraniano che la Guida suprema Mojtaba Khamenei non ha mai incontrato alcun membro del governo di Teheran
  • Bianchi: «Ilva, va coinvolta l’Ue. La cordata italiana? Da sola non basta»
    di Simone Libutti
    L’economista, ex titolare dell’istruzione con Draghi, interviene sulla crisi infinita dell’acciaieria. «Un consiglio a Urso? Porti la questione il più in alto possibile»


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • La vita in valigia: viaggiare con tutto quel che serve in vacanza
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/silvia-paoli.html">Silvia Paoli</a>
    Bauli rétro e capienti volumi hi-tech che diventano casseforti, sistemi audio, bagagli del tempo lento. Con tanto spazio, soprattutto, per il superfluo.
  • Ricerca e competitività: la sfida che l'Italia non può perdere
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/anna-migliorati.html">Anna Migliorati</a>
    Il paradosso italiano: molte pubblicazioni, pochi brevetti. Investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione leva strategica. Bracco: difendere i fondi europei e giocare da protagonisti
  • Garante Privacy: stop ai deepfake satirici di Striscia su Mentana
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-roma.html">Redazione Roma</a>
    L’impiego di deepfake, anche a fini satirici, deve rispettare la dignità delle persone e i princìpi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dalla normativa sulla privacy. Lo ha affermato il…
  • A Parigi pioggia di vendite su Eutelsat, deludono i conti annuali e la guidance
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/giuliana-licini.html">Giuliana Licini</a>
    (Il Sole 24 Ore Radiocor) – Eutelsat cade alla Borsa di Parigi (Cac 40), penalizzato dai conti annuali e dagli obiettivi finanziari definiti «deludenti» dai…
  • Dalla crisi di Hormuz opportunità di collaborazione tra Europa e Golfo
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/piero-matica.html">Piero Matica</a>
    La guerra in Iran e la situazione di tensione attorno allo stretto di Hormuz ha accelerato le relazioni tra Paesi europei e il Golfo, massimizzando le strade di cooperazione. All’interno…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Guardate cosa succede con un po’ d’acqua”: così il vigile del fuoco mostra il difetto della maglia dei pompieri
    di Redazione Cronaca
    La nuova polo dei vigili del fuoco, che a prima vista sembra di ottima manifattura, una volta a contatto con un po’ d’acqua inizia a sfibrarsi con estrema facilità. Non serve forzare, basta un leggero movimento e la maglietta sembra quasi sciogliersi come carta. Sembrerebbe tutto grottesco, se non fosse vero e certificato da un […] L'articolo “Guardate cosa succede con un po’ d’acqua”: così il vigile del fuoco mostra il difetto della maglia dei pompieri proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Francesco Guccini relegato in fondo alla scaletta: la scelta del Tg1 delle 13.30 scatena le polemiche social
    di Redazione FqMagazine
    Non si placano le polemiche attorno all’edizione del Tg1 delle 13.30 andata in onda ieri, giovedì 6 agosto, giorno della morte di Francesco Guccini. Il telegiornale di punta di Rai1, diretto da Gian Marco Chiocci, ha scelto di collocare la notizia della scomparsa del cantautore modenese non in apertura, ma come ultimo titolo dell’edizione. Una […] L'articolo Francesco Guccini relegato in fondo alla scaletta: la scelta del Tg1 delle 13.30 scatena le polemiche social proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Il mio spettacolo rende omaggio alla memoria di Meredith Kercher e denuncia la violenza subita da lei e da me”: Amanda Knox risponde alle polemiche
    di Redazione FqMagazine
    Amanda Knox torna al centro dell’attenzione mediatica. La studentessa americana, condannata e successivamente assolta per l’omicidio e la violenza sessuale della coinquilina britannica Meredith Kercher, avvenuti diciannove anni fa in Italia, è ora chiamata a rispondere alle critiche della sorella della vittima. Quest’ultima ha accusato Knox di banalizzare la violenza contro le donne attraverso il […] L'articolo “Il mio spettacolo rende omaggio alla memoria di Meredith Kercher e denuncia la violenza subita da lei e da me”: Amanda Knox risponde alle polemiche proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Thailandia, 14enne uccide i nonni e apre il fuoco a scuola: otto morti e 15 feriti
    di Redazione Esteri
    Ha ucciso il nonno e la nonna colpi di pistola, poi si è spostato nella sua scuola, dove ha aperto il fuoco togliendo la vita a tre insegnanti e tre studenti. Un ragazzino di 14 anni si è ucciso dopo aver tolto la vita a otto persone in Thailandia, in un sobborgo a nord della […] L'articolo Thailandia, 14enne uccide i nonni e apre il fuoco a scuola: otto morti e 15 feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Nei momenti di litigio finto a Guccini dicevo ‘si vede che non hai fatto il greco, le parole le metti a caso’. E lui si incazzava veramente”: parla Roberto Vecchioni
    di Redazione FqMagazine
    Ieri, 6 agosto, è morto Francesco Guccini a 86 anni. La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo e della politica. Tra i ricordi più affettuosi quello dell’amico e collega Roberto Vecchioni. “Lui era un realista, preciso, sempre pervaso dalla malinconia del tempo che passa. – ha detto il cantautore a Il Corriere della Sera […] L'articolo “Nei momenti di litigio finto a Guccini dicevo ‘si vede che non hai fatto il greco, le parole le metti a caso’. E lui si incazzava veramente”: parla Roberto Vecchioni proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

Errore RSS: Retrieved unsupported status code "404"

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Guccini o del secolo lungo della canzone d’autore italiana
    di Stefano Crippa
    Non ha mai detto che «a canzoni si possa far poesia». E allora non lo diremo neanche noi, rimandando a un altro giorno l’ennesima querelle tra poesia e canzone. Il […] The post Guccini o del secolo lungo della canzone d’autore italiana first appeared on il manifesto.
  • I Pionieri di Bashan portano la Grande Israele in Siria
    di Valeria Marzano
    L’idea di colonizzare la biblica regione di Bashan, nel sud della Siria, che comprendeva gran parte del Golan, Quneitra, Daraa, Suwayda (e una fascia della Giordania settentrionale), dopo la caduta […] The post I Pionieri di Bashan portano la Grande Israele in Siria first appeared on il manifesto.
  • Senza contraerea, per i vertici ucraini l’inverno fa già paura
    di Valeria Marzano
    È strano parlare di inverno in mezzo al caldo infernale di questi giorni. Ma in Ucraina è già da qualche settimana che l’inverno è diventato il tema principale delle discussioni […] The post Senza contraerea, per i vertici ucraini l’inverno fa già paura first appeared on il manifesto.
  • Il Sudafrica e il tempo delle contraddizioni
    di alessandra pigliaru
    «Protea is not a Flower» – la protea non è un fiore – è il titolo di una bellissima mostra in corso al Museum of contemporary art di Cape Town, […] The post Il Sudafrica e il tempo delle contraddizioni first appeared on il manifesto.
  • Franco Gabrielli: «L’ordine pubblico funziona solo se è garantito il dissenso»
    di Mario Di Vito
    Franco Gabrielli, 66 anni, un curriculum da brividi: capo della polizia, direttore del Sisde e dell’Aisi, prefetto di Roma, sottosegretario alla presidenza del consiglio, autorità delegata per la sicurezza della […] The post Franco Gabrielli: «L’ordine pubblico funziona solo se è garantito il dissenso» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

Reset

Cerca il prodotto su Amazon

Musicletter.it utilizza i link di affiliazione per supportare il progetto.

CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 7 Agosto 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

✓ Redazione Musicletter.it è il team editoriale del sito Musicletter.it, un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio. La redazione cura quotidianamente la pubblicazione di articoli, recensioni, approfondimenti e contenuti editoriali che raccontano il panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, ai nuovi artisti e ai fenomeni culturali contemporanei. Il lavoro redazionale si basa su un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it si distingue per la continuità editoriale e per l’attenzione alla scena musicale alternativa, ai progetti emergenti e alla cultura digitale. La redazione collabora con autori, giornalisti e contributori che condividono la missione del sito: raccontare la musica senza condizionamenti commerciali, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze artistiche. Per contatti: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
7 Agosto 2026

Articoli recenti

🎾 Jannik Sinner: quando torna in campo il numero uno del tennis mondiale 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 7 agosto 2026

7 Agosto 2026

🏟️​👥🎸 Concerti e festival dell’estate 2026 • Calendario aggiornato a oggi venerdì 7 agosto 2026

7 Agosto 2026

Il disco in evidenza: Assikel, 2026, Tamikrest

7 Agosto 2026

Il disco in evidenza: Foreign Tongues, 2026, The Rolling Stones

7 Agosto 2026

⚽ Milan-Chelsea: dove vedere la diretta live streaming di calcio 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 7 agosto 2026

7 Agosto 2026

⚽ Juventus-Inter: dove vedere la diretta live streaming di calcio 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 7 agosto 2026

7 Agosto 2026
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video
Google Aggiungi Musicletter.it tra le tue fonti preferite di Google