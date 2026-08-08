Home ARTICOLI 🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi
Categorie: ARTICOLINEWSRASSEGNA STAMPA

🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi sabato 8 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
8 Agosto 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 8 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 8 agosto 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 8 agosto 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Il caldo tropicale presenta il conto: la siccità costa decine di miliardi
    di Rita Plantera
    L’allarme di Coldiretti: il 60 per cento del paese già soffre di aridità. Dall’inflazione ai tassi d’interesse, l’impatto del riscaldamento globale. Un terzo delle Pmi italiane è esposto a rischi fisici «alti» o «molto alti»
  • Governo menefreghista. È ora di un movimento popolare per il clima
    di Gianfranco Pellegrino
    Se un pericolo prevedibile compromette la salute, il lavoro e la sussistenza dei cittadini, il governo ha il dovere di fare quanto ragionevolmente può per limitarlo. Se invece fa l’opposto, viene meno a una delle ragioni per cui può pretendere obbedienza. Serve un movimento ambientalista maggioritario
  • Emergenza caldo. «Tutto regolare». Ecco i campioni d’Italia del negazionismo
    di Michele Bertelli
    Il 6 agosto tutte le città italiane erano bollino rosso per il caldo. L’opposizione accusa l’esecutivo di essere incapace di parlare di crisi climatica. Per il responsabile ambiente di Fratelli d’Italia, d’altronde, il cambiamento climatico è la normalità
  • Spin Time resiste, Gualtieri contro tutti spera nella trattativa
    di Emanuela Del Frate, Chiara Sgreccia
    Investire Srg rifiuta la proposta della Giunta Capitolina che ora cerca case popolari per tutti i 400 abitanti e non ferma il percorso di acquisizione dello stabile. «Voglio dire a Investire: nessuno vieta a un fondo di avere un cuore». La mobilitazione degli attivisti non si ferma
  • Il giornalismo mediterraneo contro le ipocrisie dei regimi
    di Christian Raimo
    Il paradosso: proprio dove la cronaca è più drammatica (Ceuta), è la stampa indipendente a introdurre la nota più fredda, mentre è la stampa vicina ai governi a cavalcare l’emotività per giustificare misure securitarie. Il confine passa anche dentro le redazioni e una comune cultura mediterranea sta anche nel far crescere media internazionali


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

Errore RSS: Retrieved unsupported status code "404"

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • I poliziotti dentro, gli occupanti fuori. E una promessa: «Non finisce così»
    di Valeria Marzano
    Dopo otto giorni e nove notti in mezzo alla strada, nella centralissima via Santa Croce in Gerusalemme, la buona notizia è che resta valida e fondata la possibilità che un […] The post I poliziotti dentro, gli occupanti fuori. E una promessa: «Non finisce così» first appeared on il manifesto.
  • Piantedosi legge e ordine spiana la strada alla rendita
    di Valeria Marzano
    Dietro al fallimento della trattativa per l’acquisto di SpinTime c’è senz’altro lo strapotere dei fondi immobiliari. Ma non basta: il modello Usa ci insegna che il mercato selvaggio per dispiegare […] The post Piantedosi legge e ordine spiana la strada alla rendita first appeared on il manifesto.
  • Quegli sguardi obliqui dalle vette
    di Guido Caldiron
    «Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno», amava ripetere Dino Buzzati pensando alle Dolomiti che lui, nato alle porte di Belluno, continuava a sognare ogni notte […] The post Quegli sguardi obliqui dalle vette first appeared on il manifesto.
  • San Francesco, lo scandalo della «gioia perfetta»
    di Stefano Crippa
    Riverbera trionfante l’accordo di do maggiore che chiude il San François d’Assise di Messiaen quando sulla scena scabra della Felsenreitschule compaiono alcune pecore, che brucano ignare a pochi metri dal […] The post San Francesco, lo scandalo della «gioia perfetta» first appeared on il manifesto.
  • Spin Time, Gualtieri rilancia: «Vogliamo comprare l’edificio»
    di Valeria Marzano
    Quando sono le 17.30 l’assemblea pubblicata convocata ieri da Spin Time davanti all’edificio non è ancora iniziata. Tra la folla si fa avanti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Si […] The post Spin Time, Gualtieri rilancia: «Vogliamo comprare l’edificio» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

Reset

Cerca il prodotto su Amazon

Musicletter.it utilizza i link di affiliazione per supportare il progetto.

CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 8 Agosto 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

✓ Redazione Musicletter.it è il team editoriale del sito Musicletter.it, un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio. La redazione cura quotidianamente la pubblicazione di articoli, recensioni, approfondimenti e contenuti editoriali che raccontano il panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, ai nuovi artisti e ai fenomeni culturali contemporanei. Il lavoro redazionale si basa su un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it si distingue per la continuità editoriale e per l’attenzione alla scena musicale alternativa, ai progetti emergenti e alla cultura digitale. La redazione collabora con autori, giornalisti e contributori che condividono la missione del sito: raccontare la musica senza condizionamenti commerciali, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze artistiche. Per contatti: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
8 Agosto 2026

Articoli recenti

📰 William Orbit, chi era: carriera, musica e i successi del produttore britannico 🛑 Notizie dell’ultim’ora sabato 8 agosto 2026

8 Agosto 2026

🏟️​👥🎸 Concerti e festival dell’estate 2026 • Calendario aggiornato a oggi sabato 8 agosto 2026

8 Agosto 2026

⚽📰 Calcio: notizie, dirette tv, live streaming • News dell’ultim’ora sabato 8 agosto 2026

8 Agosto 2026

⚽💶Calciomercato: trattative in corso e concluse • Aggiornamenti di oggi sabato 8 agosto 2026

8 Agosto 2026

⚽ Calcio Serie A e Serie B 2026/2027: risultati, classifiche, marcatori • Aggiornamenti di oggi sabato 8 agosto 2026

8 Agosto 2026

🎾 Tennis, Sinner salta Montreal, Djokovic rinuncia. Il ritorno è previsto per il Cincinnati Open 2026

8 Agosto 2026
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video
Google Aggiungi Musicletter.it tra le tue fonti preferite di Google