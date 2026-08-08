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📰 Tommaso Paradiso sbrocca durante un concerto: il microfono non funziona e lo scaglia a terra sul palco 🛑 Notizie dell’ultim’ora sabato 8 agosto 2026

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8 Agosto 2026

Attualità

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📰 Le 36 buone ragioni per vedere Tim Summer Hits Remix: svelata la scaletta degli artisti di stasera - Style Magazine

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📰 "TIM Summer Hits Remix" - Rai.it

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Tommaso Paradiso, “Agitare coca cola” vola in radio: è il brano più trasmesso  Radio Italia (leggi di più)

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📣 SalernoSounds, è il giorno di Tommaso Paradiso - RaiNews

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📰 Terni, concerto Radio 105 con Tommaso Paradiso a rischio: la risposta del Ministero della Cultura - TerniToday

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📰 A SalernoSounds arriva Tommaso Paradiso - ANSA

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📰 Tommaso Paradiso, la possibile scaletta del concerto a Salerno - Sky TG24

Tommaso Paradiso, la possibile scaletta del concerto a Salerno  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Tommaso Paradiso infiamma la Fiera con i suoi classici: "A Bari qualcosa di davvero grande" - la Repubblica

Tommaso Paradiso infiamma la Fiera con i suoi classici: "A Bari qualcosa di davvero grande"  la Repubblica (leggi di più)

📰 Scaletta concerto Tommaso Paradiso a Bari, Fiera del Levante 21 luglio 2026 - teamworld.it

Scaletta concerto Tommaso Paradiso a Bari, Fiera del Levante 21 luglio 2026  teamworld.it (leggi di più)

🎤 "La grande musica a Terni per promuovere Cesi Porta dell'Umbria" - Comune di Terni

"La grande musica a Terni per promuovere Cesi Porta dell'Umbria"  Comune di Terni (leggi di più)

🎤 Tommaso Paradiso, le canzoni in scaletta del tour dell’estate 2026 - Recensiamo Musica

Tommaso Paradiso, le canzoni in scaletta del tour dell’estate 2026  Recensiamo Musica (leggi di più)

📰 Tommaso Paradiso in concerto alla Villa Bellini - CataniaToday

Tommaso Paradiso in concerto alla Villa Bellini  CataniaToday (leggi di più)

📰 L’infuocata serata di Tommaso Paradiso accolto da un pubblico di “Romantici”, arrivato da ogni parte d’Italia [FOTO-VIDEO] - IlPescara

L’infuocata serata di Tommaso Paradiso accolto da un pubblico di “Romantici”, arrivato da ogni parte d’Italia [FOTO-VIDEO]  IlPescara (leggi di più)

📰 L'attacco di Federconsumatori sul concerto di Paradiso: "Gravi criticità organizzative e di sicurezza" - IlPescara

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📰 Assessore Pescara, in 25mila per Tommaso Paradiso, serata strabiliante - ANSA

Assessore Pescara, in 25mila per Tommaso Paradiso, serata strabiliante  ANSA (leggi di più)

🎤 Federconsumatori: concerto di Tommaso Paradiso a Pescara con tante criticità - Abruzzo Popolare

Federconsumatori: concerto di Tommaso Paradiso a Pescara con tante criticità  Abruzzo Popolare (leggi di più)

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