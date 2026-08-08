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Le 36 buone ragioni per vedere Tim Summer Hits Remix: svelata la scaletta degli artisti di stasera Style Magazine (leggi di più)
"TIM Summer Hits Remix" Rai.it (leggi di più)
Yoga Radio Estate, ospiti prima puntata del 4 agosto: Tommaso Paradiso e Francesco Gabbani Mediaset Infinity (leggi di più)
Tommaso Paradiso, “Agitare coca cola” vola in radio: è il brano più trasmesso Radio Italia (leggi di più)
Tommaso Paradiso apre l'Alguer Summer Festival - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it (leggi di più)
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Terni, concerto Radio 105 con Tommaso Paradiso a rischio: la risposta del Ministero della Cultura TerniToday (leggi di più)
Salerno Sounds: Tommaso Paradiso terzo artista annunciato SalernoToday (leggi di più)
Annalisa e Tommaso Paradiso a TIM Battiti Live: tutti gli ospiti del 23 luglio Mediaset Infinity (leggi di più)
A SalernoSounds arriva Tommaso Paradiso ANSA (leggi di più)
Tommaso Paradiso, la possibile scaletta del concerto a Salerno Sky TG24 (leggi di più)
Tommaso Paradiso infiamma la Fiera con i suoi classici: "A Bari qualcosa di davvero grande" la Repubblica (leggi di più)
Scaletta concerto Tommaso Paradiso a Bari, Fiera del Levante 21 luglio 2026 teamworld.it (leggi di più)
"La grande musica a Terni per promuovere Cesi Porta dell'Umbria" Comune di Terni (leggi di più)
Tommaso Paradiso, le canzoni in scaletta del tour dell’estate 2026 Recensiamo Musica (leggi di più)
Tommaso Paradiso in concerto alla Villa Bellini CataniaToday (leggi di più)
L’infuocata serata di Tommaso Paradiso accolto da un pubblico di “Romantici”, arrivato da ogni parte d’Italia [FOTO-VIDEO] IlPescara (leggi di più)
L'attacco di Federconsumatori sul concerto di Paradiso: "Gravi criticità organizzative e di sicurezza" IlPescara (leggi di più)
Assessore Pescara, in 25mila per Tommaso Paradiso, serata strabiliante ANSA (leggi di più)
Federconsumatori: concerto di Tommaso Paradiso a Pescara con tante criticità Abruzzo Popolare (leggi di più)
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