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📰 William Orbit, chi era: carriera, musica e i successi del produttore britannico 🛑 Notizie dell’ultim’ora sabato 8 agosto 2026

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8 Agosto 2026

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📣🎤 Addio a William Orbit il produttore di ‘Ray of light’ di Madonna che ha rivoluzionato il pop elettronico - Zazoom Social News

Addio a William Orbit il produttore di ‘Ray of light’ di Madonna che ha rivoluzionato il pop elettronico  Zazoom Social News (leggi di più)

🎸 WILLIAM ORBIT : addio al visionario produttore di Ray of Light di Madonna e dei Blur,U2,Pink,Robbie Williams e tantissimi altri - Longliverocknroll.it

WILLIAM ORBIT : addio al visionario produttore di Ray of Light di Madonna e dei Blur,U2,Pink,Robbie Williams e tantissimi altri  Longliverocknroll.it (leggi di più)

📣 William Orbit si e spento all eta di 69 anni - sekbernews.id

William Orbit si e spento all eta di 69 anni  sekbernews.id (leggi di più)

📣 Morto William Orbit, il produttore di Ray of Light aveva 69 anni - alanews

Morto William Orbit, il produttore di Ray of Light aveva 69 anni  alanews (leggi di più)

📰 Morto William Orbit, il produttore di Ray of Light aveva 69 anni - sentireascoltare

Morto William Orbit, il produttore di Ray of Light aveva 69 anni  sentireascoltare (leggi di più)

📰 È morto William Orbit, celebre musicista e produttore degli iconici album di Madonna. - Слободен печат

È morto William Orbit, celebre musicista e produttore degli iconici album di Madonna.  Слободен печат (leggi di più)

📰 È morto William Orbit - Rumore

È morto William Orbit  Rumore (leggi di più)

📰 Addio a William Orbit, storico produttore di Madonna e Blur, morto a 69 anni - kisskiss.it

Addio a William Orbit, storico produttore di Madonna e Blur, morto a 69 anni  kisskiss.it (leggi di più)

📰 È morto William Orbit - Rolling Stone Italia

È morto William Orbit  Rolling Stone ItaliaÈ morto a 69 anni il produttore discografico William Orbit  Il PostÈ morto William Orbit, ha prodotto l'album Ray of Light di Madonna  Sky TG24William Orbit, produttore di Madonna e Blur, è morto all'età di 69 anni  Corriere della SeraÈ morto William Orbit, il produttore inglese che rivoluzionò il pop  repubblica.itAddio a William Orbit, il produttore di ‘Ray of light’ di Madonna che ha rivoluzionato ... (leggi di più)

📣 WILLIAM ORBIT morto il produttore aveva 69 anni - Newsic.it

WILLIAM ORBIT morto il produttore aveva 69 anni  Newsic.it (leggi di più)

📰 William Orbit, addio al produttore visionario di “Ray of Light” di Madonna - imusicfun

William Orbit, addio al produttore visionario di “Ray of Light” di Madonna  imusicfun (leggi di più)

📣🎤 È morto William Orbit il produttore che rivoluzionò il pop con Madonna e Ray of Light | aveva 69 anni - Zazoom Social News

È morto William Orbit il produttore che rivoluzionò il pop con Madonna e Ray of Light | aveva 69 anni  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Morto il produttore William Orbit, famoso per la collaborazione con Madonna - Lettera43

Morto il produttore William Orbit, famoso per la collaborazione con Madonna  Lettera43 (leggi di più)

🎸 Morto William Orbit, musicista e produttore di Madonna, Blur, U2 e tanti altri - OndaRock

Morto William Orbit, musicista e produttore di Madonna, Blur, U2 e tanti altri  OndaRock (leggi di più)

🎤⚡ È morto William Orbit, produttore geniale che ha portato la musica elettronica nel pop - Dj Mag Italia

È morto William Orbit, produttore geniale che ha portato la musica elettronica nel pop  Dj Mag Italia (leggi di più)

📰 William Orbit morto a 69 anni, addio al produttore di Ray of Light di Madonna - bigodino.it

William Orbit morto a 69 anni, addio al produttore di Ray of Light di Madonna  bigodino.it (leggi di più)

🎬 È morto William Orbit, il genio britannico dietro Ray of Light di Madonna - CinemaSerieTV.it

È morto William Orbit, il genio britannico dietro Ray of Light di Madonna  CinemaSerieTV.it (leggi di più)

📣 William Orbit, produttore britannico vincitore di Grammy per Madonna e Blur, muore a 69 anni - it.euronews.com

William Orbit, produttore britannico vincitore di Grammy per Madonna e Blur, muore a 69 anni  it.euronews.com (leggi di più)

📣 William Orbit, produttore britannico per Madonna e Blur, muore a 69 anni - it.euronews.com

William Orbit, produttore britannico per Madonna e Blur, muore a 69 anni  it.euronews.com (leggi di più)

📰 William Orbit morto a 69 anni: addio al produttore di Madonna, da Ray of Light alle collaborazioni con U2, Blur e Britney Spears - Alphabetcity

William Orbit morto a 69 anni: addio al produttore di Madonna, da Ray of Light alle collaborazioni con U2, Blur e Britney Spears  Alphabetcity (leggi di più)

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