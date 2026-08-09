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Ondata di caldo africano sull'Italia, quando finisce? Le previsioni Sky TG24 (leggi di più)
Caldo, quando finisce? Le previsioni meteo in Italia: cosa succede a Ferragosto e dopo TGLA7 (leggi di più)
Quando finisce il caldo? Allerta meteo e afa estrema, il doppio volto dell’estate: cosa ci aspetta la prossima settimana Il Mattino (leggi di più)
Quando finisce il caldo, la data del climatologo Fazzini: «Arriverà aria più fredda. Altre ondate di calore? La probabilità è bassa» Leggo.it (leggi di più)
Caldo, quando finisce? C'è la data: le previsioni di Giuliacci. «Anticiclone africano rispedito in patria» ilmessaggero.it (leggi di più)
Quando finisce il caldo? C'è la data: le previsioni di Giuliacci. «Anticiclone africano rispedito in patria» ilmessaggero.it (leggi di più)
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Caldo africano e afa da bollino rosso: quando finisce l'ondata e le previsioni per Ferragosto CagliariToday (leggi di più)
Quando finisce il caldo, cosa dicono gli esperti Giuliacci, Mercalli e Tredici: le previsioni per Ferragosto Il Mattino (leggi di più)
Caldo senza tregua in Campania, punte di 40 gradi: afa sulle coste e nuova fiammata fino a Ferragosto NapoliToday (leggi di più)
Caldo record, peggio del previsto: incubo infernale per ora non molla, quando finisce Adnkronos (leggi di più)
Meteo Giuliacci: «Ecco quando finisce l'ondata di caldo. Dopo una nuova fiammata, una perturbazione atlantica spazzerà via l'anticiclone... Leggo.it (leggi di più)
L’ondata di caldo continuerà: almeno altri 10 giorni roventi. Ma c’è un primo segnale di svolta Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Caldo africano e temporali in Italia: previsioni meteo fino a Ferragosto e quando finisce l'ondata Il Mattino (leggi di più)
Allerta caldo eccessivo, oggi bollino rosso in 27 città: quando finisce l’ondata di calore Geopop (leggi di più)
Caldo record, quando finisce? Tregua dopo Ferragosto (ma non ovunque): ecco dove e quando ilmessaggero.it (leggi di più)
Caldo record a Milano, ecco quando finisce l'ondata africana Leggo.it (leggi di più)
Quando finisce il caldo? Le previsioni meteo svelano la data della tregua, ma c'è una cattiva notizia Adnkronos (leggi di più)
Caldo africano senza fine: ecco quando finirà davvero l'ondata che sta soffocando l'Italia Adnkronos (leggi di più)
Ondata di caldo, quando finisce? Ancora 25 città da bollino rosso fino a mercoledì Sky TG24 (leggi di più)
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