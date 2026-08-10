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📰 Colombia, terremoto di magnitudo 7.4: forte scossa avvertita in gran parte del Paese 🛑 Notizie dell’ultim’ora lunedì 10 agosto 2026

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10 Agosto 2026

Attualità

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📰 Terremoto devastante di magnitudo 7.4 in Colombia. Crollano gli edifici, almeno un morto e 10 feriti. Sospesi i voli in 6 aeroporti del Paese - Il Messaggero

Terremoto devastante di magnitudo 7.4 in Colombia. Crollano gli edifici, almeno un morto e 10 feriti. Sospesi i voli in 6 aeroporti del Paese  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Terremoto in Colombia, 'bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali' - Il Mattino di Padova

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📰 Un terremoto di magnitudo 7,4 colpisce la Colombia lunedì mattina - Gamereactor

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📰 Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia: case crollate, diversi feriti e vittime. Il panico durante la scossa: «Mai così forte da decenni» - I video - Open

Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia: case crollate, diversi feriti e vittime. Il panico durante la scossa: «Mai così forte da decenni» - I video  Open (leggi di più)

📰 Forte terremoto: scossa di magnitudo 7.4 fa tremare tutto il Paese - VIDEO - OggiTreviso

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📰 IL SOLE 24 ORE * MONDO: «TERREMOTO IN COLOMBIA, FERITI E GRAVI DANNI» - agenziagiornalisticaopinione.it

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📰 Tgcom24: Terremoto in Colombia, ospedali a pezzi: la fuga dei pazienti tra i detriti Video - Mediaset Infinity

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📰 Terremoto in Colombia, il crollo e la fuga in extremis – Video - LSD Magazine

Terremoto in Colombia, il crollo e la fuga in extremis – Video  LSD Magazine (leggi di più)

📰 Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia: crolli e persone in fuga, la scossa avvertita anche in Ecuador - today.it

Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia: crolli e persone in fuga, la scossa avvertita anche in Ecuador  today.it (leggi di più)

📰 Terremoto Colombia: epicentro Chocó, scosse fino a 7.4 - L'Identità

Terremoto Colombia: epicentro Chocó, scosse fino a 7.4  L'Identità (leggi di più)

📰 Terremoto di magnitudo 7,4 in Colombia a San José del Palmar, danni e feriti nella violenta scossa - Virgilio

Terremoto di magnitudo 7,4 in Colombia a San José del Palmar, danni e feriti nella violenta scossa  Virgilio (leggi di più)

📰 Violento terremoto in Colombia, danni e feriti - RSI

Violento terremoto in Colombia, danni e feriti  RSI (leggi di più)

📰 Terremoto in Colombia, zona altamente sismica: ecco perché - Tgcom24

Terremoto in Colombia, zona altamente sismica: ecco perché  Tgcom24 (leggi di più)

📰 Sisma Colombia, epicentro a 400 km da Bogotà e magnitudo di 7,4 - Sky TG24

Sisma Colombia, epicentro a 400 km da Bogotà e magnitudo di 7,4  Sky TG24 (leggi di più)

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Terremoto in Colombia, la scossa 6.7 fa tremare tutto: crollano gli edifici, la fuga dei residenti  Leggo.it (leggi di più)

📣 Violento terremoto di magnitudo 7.7 in Colombia: il Paese trema ma non ci sono danni nè vittime · LaC News24 - LaC News24

Violento terremoto di magnitudo 7.7 in Colombia: il Paese trema ma non ci sono danni nè vittime · LaC News24  LaC News24 (leggi di più)

📰 Terremoto in Colombia, violenta scossa di magnitudo 7.4: avvertita fino in Ecuador, crolli ed evacuazioni - Il Roma

Terremoto in Colombia, violenta scossa di magnitudo 7.4: avvertita fino in Ecuador, crolli ed evacuazioni  Il Roma (leggi di più)

📰 Violento terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia: ci sono crolli e feriti - greenMe

Violento terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia: ci sono crolli e feriti  greenMe (leggi di più)

📰 La torre dell'orologio della storica cattedrale di Manizales in Colombia, distrutta dalla forte scossa di terremoto - Corriere della Sera

La torre dell'orologio della storica cattedrale di Manizales in Colombia, distrutta dalla forte scossa di terremoto  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Terremoto in Colombia, scossa di magnitudo 7.4 avvertita fino in Ecuador: feriti e gravi danni - La Nuova Sardegna

Terremoto in Colombia, scossa di magnitudo 7.4 avvertita fino in Ecuador: feriti e gravi danni  La Nuova Sardegna (leggi di più)

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