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Terremoto devastante di magnitudo 7.4 in Colombia. Crollano gli edifici, almeno un morto e 10 feriti. Sospesi i voli in 6 aeroporti del Paese Il Messaggero (leggi di più)
Terremoto in Colombia, 'bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali' Il Mattino di Padova (leggi di più)
Un terremoto di magnitudo 7,4 colpisce la Colombia lunedì mattina Gamereactor (leggi di più)
Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia: case crollate, diversi feriti e vittime. Il panico durante la scossa: «Mai così forte da decenni» - I video Open (leggi di più)
Forte terremoto: scossa di magnitudo 7.4 fa tremare tutto il Paese - VIDEO OggiTreviso (leggi di più)
IL SOLE 24 ORE * MONDO: «TERREMOTO IN COLOMBIA, FERITI E GRAVI DANNI» agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Tgcom24: Terremoto in Colombia, ospedali a pezzi: la fuga dei pazienti tra i detriti Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Terremoto in Colombia, il crollo e la fuga in extremis – Video LSD Magazine (leggi di più)
Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia: crolli e persone in fuga, la scossa avvertita anche in Ecuador today.it (leggi di più)
Terremoto Colombia: epicentro Chocó, scosse fino a 7.4 L'Identità (leggi di più)
Terremoto di magnitudo 7,4 in Colombia a San José del Palmar, danni e feriti nella violenta scossa Virgilio (leggi di più)
Violento terremoto in Colombia, danni e feriti RSI (leggi di più)
Terremoto in Colombia, zona altamente sismica: ecco perché Tgcom24 (leggi di più)
Sisma Colombia, epicentro a 400 km da Bogotà e magnitudo di 7,4 Sky TG24 (leggi di più)
Terremoto in Colombia, la scossa 6.7 fa tremare tutto: crollano gli edifici, la fuga dei residenti Leggo.it (leggi di più)
Violento terremoto di magnitudo 7.7 in Colombia: il Paese trema ma non ci sono danni nè vittime · LaC News24 LaC News24 (leggi di più)
Terremoto in Colombia, violenta scossa di magnitudo 7.4: avvertita fino in Ecuador, crolli ed evacuazioni Il Roma (leggi di più)
Violento terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia: ci sono crolli e feriti greenMe (leggi di più)
La torre dell'orologio della storica cattedrale di Manizales in Colombia, distrutta dalla forte scossa di terremoto Corriere della Sera (leggi di più)
Terremoto in Colombia, scossa di magnitudo 7.4 avvertita fino in Ecuador: feriti e gravi danni La Nuova Sardegna (leggi di più)
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