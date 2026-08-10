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📰 Meteo: il caldo africano quando finisce? 🛑 Notizie dell’ultim’ora lunedì 10 agosto 2026

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10 Agosto 2026

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🌦️ Meteo agosto, Giuliacci indica il giorno della svolta: quando finisce il caldo africano - Il Tempo

Meteo agosto, Giuliacci indica il giorno della svolta: quando finisce il caldo africano  Il Tempo (leggi di più)

🌦️ Ondata di caldo, in arrivo ancora più afa. Ecco quando e dove: le previsioni meteo - Sky TG24

Ondata di caldo, in arrivo ancora più afa. Ecco quando e dove: le previsioni meteo  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Ondata di caldo africano sull'Italia, quando finisce? Le previsioni - Sky TG24

Ondata di caldo africano sull'Italia, quando finisce? Le previsioni  Sky TG24 (leggi di più)

🌦️ Caldo, quando finisce? Le previsioni meteo in Italia: cosa succede a Ferragosto e dopo - TGLA7

Caldo, quando finisce? Le previsioni meteo in Italia: cosa succede a Ferragosto e dopo  TGLA7 (leggi di più)

🌦️ Quando finisce il caldo? Allerta meteo e afa estrema, il doppio volto dell’estate: cosa ci aspetta la prossima settimana - Il Mattino

Quando finisce il caldo? Allerta meteo e afa estrema, il doppio volto dell’estate: cosa ci aspetta la prossima settimana  Il Mattino (leggi di più)

📰 Quando finisce il caldo, la data del climatologo Fazzini: «Arriverà aria più fredda. Altre ondate di calore? La probabilità è bassa» - Leggo.it

Quando finisce il caldo, la data del climatologo Fazzini: «Arriverà aria più fredda. Altre ondate di calore? La probabilità è bassa»  Leggo.it (leggi di più)

📰 Caldo, quando finisce? C'è la data: le previsioni di Giuliacci. «Anticiclone africano rispedito in patria» - Il Messaggero

Caldo, quando finisce? C'è la data: le previsioni di Giuliacci. «Anticiclone africano rispedito in patria»  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Quando finisce il caldo? C'è la data: le previsioni di Giuliacci. «Anticiclone africano rispedito in patria» - Il Messaggero

Quando finisce il caldo? C'è la data: le previsioni di Giuliacci. «Anticiclone africano rispedito in patria»  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Caldo, quando finisce? C'è la data: le previsioni di Giuliacci. «Anticiclone africano rispedito in patria» - Il Messaggero

Caldo, quando finisce? C'è la data: le previsioni di Giuliacci. «Anticiclone africano rispedito in patria»  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Caldo africano e afa da bollino rosso: quando finisce l'ondata e le previsioni per Ferragosto - CagliariToday

Caldo africano e afa da bollino rosso: quando finisce l'ondata e le previsioni per Ferragosto  CagliariToday (leggi di più)

📰 La fine del caldo estremo è vicina? Oggi e domani "solo" 19 città bollino rosso - Adnkronos

La fine del caldo estremo è vicina? Oggi e domani "solo" 19 città bollino rosso  Adnkronos (leggi di più)

📰 Quando finisce il caldo, cosa dicono gli esperti Giuliacci, Mercalli e Tredici: le previsioni per Ferragosto - Il Mattino

Quando finisce il caldo, cosa dicono gli esperti Giuliacci, Mercalli e Tredici: le previsioni per Ferragosto  Il Mattino (leggi di più)

📰 Caldo senza tregua in Campania, punte di 40 gradi: afa sulle coste e nuova fiammata fino a Ferragosto - NapoliToday

Caldo senza tregua in Campania, punte di 40 gradi: afa sulle coste e nuova fiammata fino a Ferragosto  NapoliToday (leggi di più)

📰 Caldo record, peggio del previsto: incubo infernale per ora non molla, quando finisce - Adnkronos

Caldo record, peggio del previsto: incubo infernale per ora non molla, quando finisce  Adnkronos (leggi di più)

🌦️ Meteo Giuliacci: «Ecco quando finisce l'ondata di caldo. Dopo una nuova fiammata, una perturbazione atlantica spazzerà via l'anticiclone... - Leggo.it

Meteo Giuliacci: «Ecco quando finisce l'ondata di caldo. Dopo una nuova fiammata, una perturbazione atlantica spazzerà via l'anticiclone...  Leggo.it (leggi di più)

📰 L’ondata di caldo continuerà: almeno altri 10 giorni roventi. Ma c’è un primo segnale di svolta - Quotidiano Nazionale

L’ondata di caldo continuerà: almeno altri 10 giorni roventi. Ma c’è un primo segnale di svolta  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

🌦️ Caldo africano e temporali in Italia: previsioni meteo fino a Ferragosto e quando finisce l'ondata - Il Mattino

Caldo africano e temporali in Italia: previsioni meteo fino a Ferragosto e quando finisce l'ondata  Il Mattino (leggi di più)

🎤 Allerta caldo eccessivo, oggi bollino rosso in 27 città: quando finisce l’ondata di calore - Geopop

Allerta caldo eccessivo, oggi bollino rosso in 27 città: quando finisce l’ondata di calore  Geopop (leggi di più)

📰 Caldo record, quando finisce? Tregua dopo Ferragosto (ma non ovunque): ecco dove e quando - Il Messaggero

Caldo record, quando finisce? Tregua dopo Ferragosto (ma non ovunque): ecco dove e quando  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Caldo record a Milano, ecco quando finisce l'ondata africana - Leggo.it

Caldo record a Milano, ecco quando finisce l'ondata africana  Leggo.it (leggi di più)

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