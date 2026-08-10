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Meteo agosto, Giuliacci indica il giorno della svolta: quando finisce il caldo africano Il Tempo (leggi di più)
Ondata di caldo, in arrivo ancora più afa. Ecco quando e dove: le previsioni meteo Sky TG24 (leggi di più)
Ondata di caldo africano sull'Italia, quando finisce? Le previsioni Sky TG24 (leggi di più)
Caldo, quando finisce? Le previsioni meteo in Italia: cosa succede a Ferragosto e dopo TGLA7 (leggi di più)
Quando finisce il caldo? Allerta meteo e afa estrema, il doppio volto dell’estate: cosa ci aspetta la prossima settimana Il Mattino (leggi di più)
Quando finisce il caldo, la data del climatologo Fazzini: «Arriverà aria più fredda. Altre ondate di calore? La probabilità è bassa» Leggo.it (leggi di più)
Caldo, quando finisce? C'è la data: le previsioni di Giuliacci. «Anticiclone africano rispedito in patria» Il Messaggero (leggi di più)
Quando finisce il caldo? C'è la data: le previsioni di Giuliacci. «Anticiclone africano rispedito in patria» Il Messaggero (leggi di più)
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Caldo africano e afa da bollino rosso: quando finisce l'ondata e le previsioni per Ferragosto CagliariToday (leggi di più)
La fine del caldo estremo è vicina? Oggi e domani "solo" 19 città bollino rosso Adnkronos (leggi di più)
Quando finisce il caldo, cosa dicono gli esperti Giuliacci, Mercalli e Tredici: le previsioni per Ferragosto Il Mattino (leggi di più)
Caldo senza tregua in Campania, punte di 40 gradi: afa sulle coste e nuova fiammata fino a Ferragosto NapoliToday (leggi di più)
Caldo record, peggio del previsto: incubo infernale per ora non molla, quando finisce Adnkronos (leggi di più)
Meteo Giuliacci: «Ecco quando finisce l'ondata di caldo. Dopo una nuova fiammata, una perturbazione atlantica spazzerà via l'anticiclone... Leggo.it (leggi di più)
L’ondata di caldo continuerà: almeno altri 10 giorni roventi. Ma c’è un primo segnale di svolta Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Caldo africano e temporali in Italia: previsioni meteo fino a Ferragosto e quando finisce l'ondata Il Mattino (leggi di più)
Allerta caldo eccessivo, oggi bollino rosso in 27 città: quando finisce l’ondata di calore Geopop (leggi di più)
Caldo record, quando finisce? Tregua dopo Ferragosto (ma non ovunque): ecco dove e quando Il Messaggero (leggi di più)
Caldo record a Milano, ecco quando finisce l'ondata africana Leggo.it (leggi di più)
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