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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi martedì 11 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
10 Agosto 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 11 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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martedì, 11 agosto 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 11 agosto 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • A Loazzolo l’arte è tra i filari
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/stefano-biolchini.html">Stefano Biolchini</a>
    La mostra collettiva dedicata all’arte contemporanea, “Dalla Terra alla Terra”, è fino all’8 settembre all’IZart Gallery, nel Borgo Isolabella
  • Ex Ilva: in arrivo il ricorso in Cassazione, nell’indotto licenziamenti collettivi
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/domenico-palmiotti.html">Domenico Palmiotti</a>
    L’indotto dell’ex Ilva di Taranto prepara i licenziamenti collettivi. L’iniziativa era stata ventilata giorni fa e ieri é stata confermata nella riunione delle associazioni Confindustria Taranto, Confapi Taranto, Aigi, Confartigianato…
  • Haiki+ vola e sfiora prezzo dell'Opa lanciata da Sg Holding per il delisting
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/giorgia-colucci.html">Giorgia Colucci</a>
    (Il Sole 24 Ore Radiocor) – Haiki+ vola Piazza Affari e si avvicina agli 0,90 euro fissati come corrispettivo dell'Opa per il delisting lanciata da Sg…
  • Fondi, semestre record: rendono il 9,2% in Europa, l’Italia insegue con il 5,2%
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/maximilian-cellino.html">Maximilian Cellino</a>
    Il report di Tosetti Value evidenzia per i prodotti Ucits il miglior risultato dal 2019, trainato dal rally delle Borse. Sulla performance italiana pesano una minore esposizione azionaria e commissioni doppie rispetto alla media Ue, mentre sugli indici globali incombe l’incognita dell’eccessiva concentrazione.
  • Terremoto in Colombia, almeno 20 vittime. Palazzi crollati a Cali
    Un forte terremoto di magnitudine 7,4, secondo il servizio di rilevazione locale, ha colpito la Colombia. Si aggrava di ora in ora il bilancio: ci sarebbero almeno 20 vittime nelle…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Un museo per Piazzolla tra i monti della Garfagnana: cosa lega il musicista argentino a un piccolo paese di 180 abitanti
    di Marco Ferri
    Nascerà nell’estate 2027 (o al più tardi, entro la fine del prossimo anno) a Massa Sassorosso, frazione di 180 abitanti a quasi mille metri d’altitudine del comune e di Villa Collemandina, in Garfagnana, provincia di Lucca. Sono stati appena affidati i primi lavori per la realizzazione del museo dedicato ad Astor Piazzolla, uno tra i […] L'articolo Un museo per Piazzolla tra i monti della Garfagnana: cosa lega il musicista argentino a un piccolo paese di 180 abitanti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Attentato a Ranucci, arrestato Valter Lavitola: in carcere l’imprenditore ed ex giornalista
    di Redazione Cronaca
    L’imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell’attentato esplosivo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura guidata […] L'articolo Attentato a Ranucci, arrestato Valter Lavitola: in carcere l’imprenditore ed ex giornalista proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Calenda sogna Gentiloni premier e Marina Berlusconi in maggioranza. Poi agita la “minaccia Conte” ai riformisti Pd: “Se non sarà leader, farà il Vietnam”
    di Redazione Politica
    Come in una sua stessa foto postata qualche anno fa, Carlo Calenda si sente un cigno. Nonostante il suo 3% e qualcosa negli ultimi sondaggi, è convinto di poter fare la differenza alle prossime elezioni. E, non contento, auspica un governo “europeista che abbia un baricentro centrale”. Una sorta di esecutivo di responsabilità nazionale, magari […] L'articolo Calenda sogna Gentiloni premier e Marina Berlusconi in maggioranza. Poi agita la “minaccia Conte” ai riformisti Pd: “Se non sarà leader, farà il Vietnam” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Maxi rissa in spiaggia a Nettuno: volano lettini e pugni, una donna minaccia il gestore con le forbici. Quattro denunciati e due bagnini feriti
    di Redazione FqMagazine
    Quattro persone denunciate, due bagnini finiti al pronto soccorso e una spiaggia evacuata dalle famiglie per la paura. È il bilancio della violenta rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica 9 agosto al Nettuno Beach, dove una discussione tra alcuni componenti di una comitiva è sfociata in una colluttazione davanti agli altri clienti dello stabilimento. Nel […] L'articolo Maxi rissa in spiaggia a Nettuno: volano lettini e pugni, una donna minaccia il gestore con le forbici. Quattro denunciati e due bagnini feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • James Bond avrà un nuovo volto: Jacob Elordi, Harris Dickinson e Tom Holland in corsa per la scelta finale entro l’anno
    di Redazione FqMagazine
    Il nome del nuovo James Bond potrebbe arrivare entro la fine del 2026. E a giocarsi il ruolo dello 007 più famoso del cinema saranno Jacob Elordi, Tom Holland e Harris Dickinson. Almeno, questa è la rosa dei candidati più accreditati per prendere il posto di Daniel Craig. A indicare la possibile tempistica della decisione […] L'articolo James Bond avrà un nuovo volto: Jacob Elordi, Harris Dickinson e Tom Holland in corsa per la scelta finale entro l’anno proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Omero, intrusioni dell’autore nel destino dei personaggi
    di Gennaro Serio
    Nel pamphlet Amica ironia (1984), Guido Almansi individua un paradosso fondamentale: l’ironia esige strumenti analitici per essere riconosciuta, ma la sua natura sfuggente resiste a ogni definizione stabile. Tra nomenclature […] The post Omero, intrusioni dell’autore nel destino dei personaggi first appeared on il manifesto.
  • La disastrosa inconsapevolezza di Agamennone, Edipo, Penteo
    di Gennaro Serio
    L’attenzione alla presenza e alla funzione dell’ironia nel teatro tragico antico è un fatto moderno, che risale a poco meno di duecento anni fa, quando, nel 1833, il vescovo Connop […] The post La disastrosa inconsapevolezza di Agamennone, Edipo, Penteo first appeared on il manifesto.
  • Netanyahu rilancia la corsa al riarmo. Sarà guerra infinita
    di Michele Giorgio
    Israele si prepara a una nuova, pesante espansione della spesa militare. Il premier Netanyahu ha chiesto al ministero delle Finanze di aumentare di 50 miliardi di shekel, circa 17 miliardi […] The post Netanyahu rilancia la corsa al riarmo. Sarà guerra infinita first appeared on il manifesto.
  • Platone, dal rovesciamento nasce la filosofia: la svolta di Socrate
    di Gennaro Serio
    Se c’è una figura della nostra tradizione culturale alla quale la nozione di ironia appare legata in maniera quasi indissolubile questa è senz’altro Socrate. La cosiddetta «ironia socratica» costituisce da […] The post Platone, dal rovesciamento nasce la filosofia: la svolta di Socrate first appeared on il manifesto.
  • Ironia dagli «Uccelli» al «Pluto», un problema teorico aperto
    di Roberto Andreotti
    Parecchi anni fa mi capitò di recensire per la «Rivista di Filologia e di Istruzione Classica» (la storica «RFIC») un libro di Umberto Albini, Riso alla greca. Aristofane o la […] The post Ironia dagli «Uccelli» al «Pluto», un problema teorico aperto first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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