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Calciomercato Avellino, ufficiale Venturi: i dettagli dell'accordo Il Mattino (leggi di più)
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Milik fa gol dopo 813 giorni. E se l'ultimo degli esuberi restasse alla Juve? La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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Calciomercato Napoli, dopo le cessioni si acquista: gli azzurri tentano l'affondo per due colpi in entrata NapoliToday (leggi di più)
Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: Juve, Suzuki è più vicino, Roma ad un passo da Mora, Napoli, preso Favasuli, Lukaku passa al Fenerbahce Corriere della Sera (leggi di più)
Calciomercato Frosinone, poker di rinforzi: visite per Masini, oggi tocca a Grillitsch. Poi Terzic e Schmid Tu News 24 (leggi di più)
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Juve e l'affare Suzuki col PSG, intrighi e dubbi di un'operazione che fa discutere eurosport.it (leggi di più)
Gli italiani più costosi di questo calciomercato: Tonali domina, ecco la top 10 Corriere dello Sport (leggi di più)
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