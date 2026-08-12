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📰 Eclissi solare oggi: come e dove vedere in sicurezza il fenomeno 🛑 Notizie dell’ultim’ora mercoledì 12 agosto 2026

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12 Agosto 2026

Attualità

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📰 Eclissi di sole, al tramonto tutti a faccia in su (ma in sicurezza) - Il Bo Live

Eclissi di sole, al tramonto tutti a faccia in su (ma in sicurezza)  Il Bo Live (leggi di più)

📣✨ L'Europa si prepara all'eclissi solare totale: cosa aspettarsi da questo spettacolo unico - Euronews.com

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📰 Eclissi solare 12 agosto, la guida: orari, dove vederla, quali occhiali indossare. Tutto quello che c'è da sapere - open.online

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💡 Eclissi di Sole del 12 agosto: orari, curiosità e dove vederla in Italia - Focus.it

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🤖 Febbre da eclissi solare, gli occhialini sono andati a ruba in tutta Italia. A chi è arrivato tardi non resta che la tecnologia - ilfattoquotidiano.it

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📰 Eclissi solare, a che ora sarà? Da Roma a Milano fino a Napoli e Torino, gli orari città per città - Il Messaggero

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📰 Eclissi solare, è pericolosa per gli occhi? Bastano pochi secondi per danneggiare la retina, ecco come guardarla - Il Messaggero

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📰 Eclissi solare totale 12 agosto: percorso, orari e guida all’osservazione in Italia - Orizzonte Scuola Notizie

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📰 Eclissi solare in Lombardia: a che ora e dove osservarla - Sesto Notizie

Eclissi solare in Lombardia: a che ora e dove osservarla  Sesto Notizie (leggi di più)

📰 Eclissi solare, tutto quello che c’è da sapere - Primocanale

Eclissi solare, tutto quello che c’è da sapere  Primocanale (leggi di più)

🏥 Eclissi del 12 agosto, come guardarla in sicurezza: il vademecum del ministero della Salute - la Repubblica

Eclissi del 12 agosto, come guardarla in sicurezza: il vademecum del ministero della Salute  la Repubblica (leggi di più)

📰 Da Montevecchia a Sormano, ecco dove vedere l'eclissi solare stasera in Lombardia. Ma il cielo non sarà totalmente oscurato - milano.corriere.it

Da Montevecchia a Sormano, ecco dove vedere l'eclissi solare stasera in Lombardia. Ma il cielo non sarà totalmente oscurato  milano.corriere.it (leggi di più)

📰 Eclissi solare 2026: quando vederla a Berlino e nel Brandeburgo - il Mitte

Eclissi solare 2026: quando vederla a Berlino e nel Brandeburgo  il Mitte (leggi di più)

📰 Eclissi solare oggi 12 agosto 2026 in Puglia: quando e dove vederla, gli orari città per città - BariToday

Eclissi solare oggi 12 agosto 2026 in Puglia: quando e dove vederla, gli orari città per città  BariToday (leggi di più)

📰 Eclissi di Sole al Lido: questa sera osservazione pubblica con i telescopi - Comune di Venezia.

Eclissi di Sole al Lido: questa sera osservazione pubblica con i telescopi  Comune di Venezia. (leggi di più)

📰 Eclissi solare del 12 agosto: come viverla in sicurezza (anche con i nostri animali) - GreenPlanner Magazine

Eclissi solare del 12 agosto: come viverla in sicurezza (anche con i nostri animali)  GreenPlanner Magazine (leggi di più)

🏥 Eclissi solare del 12 agosto: le regole del Ministero della Salute per non rischiare la vista - Mondosanità

Eclissi solare del 12 agosto: le regole del Ministero della Salute per non rischiare la vista  Mondosanità (leggi di più)

✨ Eclissi di Sole, mercoledì anche in Valtellina l'incredibile spettacolo - SondrioToday

Eclissi di Sole, mercoledì anche in Valtellina l'incredibile spettacolo  SondrioToday (leggi di più)

📰 Ecco le 5 fasi dell'eclissi di oggi - ANSA

Ecco le 5 fasi dell'eclissi di oggi  ANSA (leggi di più)

📰 Livorno in eclissi solare: alla Terrazza con gli Astrofili labronici - Il Tirreno

Livorno in eclissi solare: alla Terrazza con gli Astrofili labronici  Il Tirreno (leggi di più)

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