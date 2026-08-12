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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi mercoledì 12 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
12 Agosto 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

mercoledì 12 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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Giornali sportivi

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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Borsa, mercati asiatici in rialzo con il tech. Ancora su il petrolio
    Kospi in rialzo del 4,6%, con Samsung Electronics Co. e SK Hynix Inc. che hanno registrato un balzo di circa il 7%
  • Barbara Hepworth “a colori”
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/nicoletta-degli-innocenti.html">Nicol Degli Innocenti</a>
    La mostra alla Courtauld Gallery fino al 6 settembre 2026 indaga, non senza soprese, il rapporto dell’artista con il colore
  • In Sicilia dissalatori a regime ma le reti sono in affanno
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/nino-amadore.html">Nino Amadore</a>
    A monte i numeri, per la prima volta, sembrano dare ragione alla scelta dei dissalatori. A valle i rubinetti raccontano un’altra storia. A luglio Porto Empedocle, Gela e Trapani hanno…
  • Imballaggi, regolamento Ue al via: cosa cambia per consumatori e imprese
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/sara-deganello.html">Sara Deganello</a>
    Dal 12 agosto scatta l’operatività del regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr): molte delle sue disposizioni divengono applicabili e si introduce un quadro normativo comune per…
  • Sardegna, un piano da 80 milioni per la formazione dei giovani
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/davide-madeddu.html">Davide Madeddu</a>
    È il programma Newgens varato dalla Giunta regionale con l’obiettivo di rafforzare l’occupazione qualificata, sostenere l’alta formazione e accompagnare la crescita di competenze strategiche Si punta sulla formazione dei giovani…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Choc Jacobs: si ferma a metà gara in finale dei 100 metri agli Europei. “Sentito un fastidio, ero pronto a rompermi qualsiasi cosa”
    di Domenico Cannizzaro
    Delusione incredibile per Marcell Jacobs, che nella finale dei 100 metri si è fermato a metà gara per un problema muscolare. L’italiano – che arrivava alla finale con grandi aspettative e dopo aver vinto la propria semifinale – si è bloccato a metà gara per un problema fisico. All’ingresso in pista aveva effettuato stretching, facendo […] L'articolo Choc Jacobs: si ferma a metà gara in finale dei 100 metri agli Europei. “Sentito un fastidio, ero pronto a rompermi qualsiasi cosa” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Europei di atletica, show dell’Italia nei 5mila metri: oro a Nadia Battocletti, bronzo a Micol Majori
    di Redazione Sport
    Show azzurro agli Europei di atletica di Birmingham: nei 5mila metri Nadia Battocletti conferma il suo dominio assoluto a livello continentale mettendo in fila tutte le avversarie più temibili e a sorpresa Micol Majori con un finale spettacolare è andata a conquistare la medaglia di bronzo. Battocletti, 26 anni, trentina di Cavareno, già medaglia d’argento […] L'articolo Europei di atletica, show dell’Italia nei 5mila metri: oro a Nadia Battocletti, bronzo a Micol Majori proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il Libano cancella la pena di morte dal proprio ordinamento, è il primo paese arabo mediterraneo a farlo. Onu e Ue: “Altri seguano l’esempio”
    di Giulia Zaccariello
    Un “passo storico per i diritti umani”. Una decisione che “mette fine a una pratica disumana” e che “dovrebbe essere di esempio per gli altri paesi della Regione”. Arrivano dall’Unione europea e dall’Onu le prime reazione al provvedimento del parlamento libanese che ha abolito la pena di morte per sostituirla con l’ergastolo con i lavori […] L'articolo Il Libano cancella la pena di morte dal proprio ordinamento, è il primo paese arabo mediterraneo a farlo. Onu e Ue: “Altri seguano l’esempio” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Lavitola scriveva a Ranucci: “Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente”. Tra poche ore l’interrogatorio di garanzia
    di Redazione Giustizia
    Il futuro politico di Sigfrido Ranucci era divenuta una sorta di ossessione per Valter Lavitola. Dalle carte dell’indagine della Procura di Roma emerge come l’imprenditore, ora in carcere perché accusato di essere il mandante dell’attentato al giornalista dell’ottobre 2025, già ben prima dell’azione dinamitarda stava ‘pianificando‘ una eventuale discesa in campo del conduttore di Report. […] L'articolo Lavitola scriveva a Ranucci: “Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente”. Tra poche ore l’interrogatorio di garanzia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Reform UK vuole trasferire i detenuti stranieri in prigioni all’estero, anche in El Salvador. “Non tutte le prigioni sono gabbie”
    di Redazione Esteri
    Nigel Farage ha presentato il piano di Reform UK per alleggerire il sovraffollamento delle carceri britanniche. La soluzione sarebbe quella di trasferire tutti i detenuti stranieri in prigioni all’estero, dove sconterebbero il resto della loro pena prima di essere rimpatriati e contemporaneamente banditi dal Regno Unito. La proposta avrebbe l’obiettivo di tagliare i costi ed […] L'articolo Reform UK vuole trasferire i detenuti stranieri in prigioni all’estero, anche in El Salvador. “Non tutte le prigioni sono gabbie” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Autobombe, scontri armati, dimissioni eccellenti e droni. La Libia riesplode
    di Aurora Mocci
    Tre episodi succedutisi nelle ultime ore sembrano minacciare la già precaria stabilità della Libia, nonché la tenuta del percorso di unificazione che stava interessando almeno alcune tra le principali istituzioni […] The post Autobombe, scontri armati, dimissioni eccellenti e droni. La Libia riesplode first appeared on il manifesto.
  • Salvini sotto il fuoco incrociato dei «dissidenti» e di Vannacci
    di Michele Gambirasi
    Non è un programma, ma una «Base ideologica programmatica», in sostanza è l’ultima mina piazzata nel campo della maggioranza da Roberto Vannacci. Ieri Futuro Nazionale ha pubblicato sul proprio sito […] The post Salvini sotto il fuoco incrociato dei «dissidenti» e di Vannacci first appeared on il manifesto.
  • Ritorsione «elettorale». Madrid contro Meloni
    di Aurora Mocci
    È stata una ritorsione «dettata da esigenze partitiche ed elettorali». Il governo spagnolo attacca ancora la decisione della premier Giorgia Meloni di sospendere la libera circolazione Schengen dopo i fatti […] The post Ritorsione «elettorale». Madrid contro Meloni first appeared on il manifesto.
  • Dopo la siccità, rischio alluvioni. La corsa alle opere di difesa
    di Aurora Mocci
    Il caldo sta superando tutti i record storici e ha provocato almeno 5mila morti in Italia. A ciò si aggiunge la grave siccità che sta riducendo la disponibilità di acqua […] The post Dopo la siccità, rischio alluvioni. La corsa alle opere di difesa first appeared on il manifesto.
  • Assad e il suo regime condannati a morte. Tra giustizia e impunità
    di Chiara Cruciati
    Quasi due anni dopo la presa di Damasco da parte di un’alleanza di formazioni jihadiste capeggiate da Hay’at Tahrir al-Sham, Bashar Assad è stato condannato a morte da un tribunale […] The post Assad e il suo regime condannati a morte. Tra giustizia e impunità first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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