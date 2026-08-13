giovedì 13 agosto 2026
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Sulky Rock 2026
Arena Fenicia, Via Giosue' Carducci, 09017, Sant'Antioco, Ital
ENSI and Nerone (ITA) at Festa di Radio Onda d'Urto (19 Aug 26) wit
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
Pooh at Cava Dell'erba (19 Aug 26)
Cava Dell'erba, Strada Provinciale 37 - km 4, 71011, Apricena,
Levante at Anfiteatro Comunale Zafferana Etnearo Comunale (19 Aug 2
Anfiteatro Comunale Zafferana Etnearo Comunale, Via Della Montagn
PARCHEGGIO - Marco Masini 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
Raf at Anfiteatro Porto Turistico (20 Aug 26)
Anfiteatro Porto Turistico, Porto, 84010, Maiori, Italy
Subsonica at Festa di Radio Onda d'Urto (20 Aug 26) with TÄRA (IT)
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
Mau P at Phi Beach (20 Aug 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
The Zen Circus at Festa di Radio Onda d'Urto (21 Aug 26) with VIADE
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
Dimartino at Teatro Arena Conchiglia (21 Aug 26)
Teatro Arena Conchiglia, Via alla Penisola, 37, 16039, Sestri
Claptone at Phi Beach (21 Aug 26) with Diego San Diego
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
AMA Music Festival 2026
Villa Negri, Romano D'Ezzelino, Italy
PARCHEGGIO - Fulminacci 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
Anna Oxa at Akropolis Music Area (22 Aug 26)
Akropolis Music Area, Area Mercato, 84043, Agropoli, Italy
Niccolo Fabi and Gaia Banfi at Teatro Panoramica Templi (22 Aug 26)
Teatro Panoramica Templi, Via Panoramica Valle dei Templi, 8, 9
Alborosie and Shengen Clan at Festa di Radio Onda d'Urto (22 Aug 26
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
Metal for Emergency 2026
Bergamo, Italy
PARCHEGGIO - Caparezza 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
Sfera Ebbasta at Unipol Dome (06 Feb 27)
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
Sfera Ebbasta at Palazzo dello Sport (03 Feb 27)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
giovedì, 13 agosto 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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