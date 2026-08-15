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Abbonamento ATP Challenger 75 | Internazionali di Tennis Città di Todi
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ATP Challenger 75 | Internazionali di Tennis Città di Todi | Finale doppio e Semifinali singolare
Tennis Club Todi 1971 - Todi
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SCHIUMA PARTY | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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ALFA TOUR ESTIVO 2026
STADIO COMUNALE MORETTI - Cesenatico
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Litfiba - Quarant'anni di "17 RE" - Tour 2026 | Rock Beach Festival
Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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ATP Challenger 75 | Internazionali di Tennis Città di Todi | Finale di singolare
Tennis Club Todi 1971 - Todi
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domenica 16 Agosto 2026
Noche de Travesura Party
Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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OSVALDO POLI | L’adolescenza non è una malattia
Castello Pasquini - Castiglioncello
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domenica 16 Agosto 2026
Giorgio Panariello - "E se domani ..."
Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
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Subsonica - Terre Rare 96 - 26 | Dromos Festival
Piazza Stagno - Cabras (Oristano)
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domenica 16 Agosto 2026
Metaponto Beach Festival
Castello Torremare - Bernalda (Matera)
Ago17
lunedì 17 Agosto 2026
OSVALDO POLI | L’adolescenza non è una malattia
Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
Ago17
lunedì 17 Agosto 2026
THE QUEEN OF THE ROCK TRIBUTE TINA TURNER
Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
Ago17
lunedì 17 Agosto 2026
Giorgio Panariello - "E se domani ..."
Castello Pasquini - Castiglioncello
Ago18
martedì 18 Agosto 2026
THE QUEEN OF THE ROCK TRIBUTE TINA TURNER
Castello Pasquini - Castiglioncello
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Nessun evento trovato.
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
sabato, 15 agosto 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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