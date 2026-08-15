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🏟️​👥🎸 Concerti e festival a ferragosto • Calendario 2026 aggiornato a oggi sabato 15 agosto 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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15 Agosto 2026

Concerti e Festival

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    sabato 15 Agosto 2026
    Abbonamento ATP Challenger 75 | Internazionali di Tennis Città di Todi
    Tennis Club Todi 1971 - Todi
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  • Ago15
    sabato 15 Agosto 2026
    ATP Challenger 75 | Internazionali di Tennis Città di Todi | Finale doppio e Semifinali singolare
    Tennis Club Todi 1971 - Todi
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  • Ago15
    sabato 15 Agosto 2026
    SCHIUMA PARTY | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Ago15
    sabato 15 Agosto 2026
    ALFA TOUR ESTIVO 2026
    STADIO COMUNALE MORETTI - Cesenatico
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  • Ago15
    sabato 15 Agosto 2026
    Litfiba - Quarant'anni di "17 RE" - Tour 2026 | Rock Beach Festival
    Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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  • Ago16
    domenica 16 Agosto 2026
    ATP Challenger 75 | Internazionali di Tennis Città di Todi | Finale di singolare
    Tennis Club Todi 1971 - Todi
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  • Ago16
    domenica 16 Agosto 2026
    Noche de Travesura Party
    Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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  • Ago16
    domenica 16 Agosto 2026
    OSVALDO POLI | L’adolescenza non è una malattia
    Castello Pasquini - Castiglioncello
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  • Ago16
    domenica 16 Agosto 2026
    Giorgio Panariello - "E se domani ..."
    Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
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  • Ago16
    domenica 16 Agosto 2026
    Subsonica - Terre Rare 96 - 26 | Dromos Festival
    Piazza Stagno - Cabras (Oristano)
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  • Ago16
    domenica 16 Agosto 2026
    Metaponto Beach Festival
    Castello Torremare - Bernalda (Matera)
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  • Ago17
    lunedì 17 Agosto 2026
    OSVALDO POLI | L’adolescenza non è una malattia
    Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
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  • Ago17
    lunedì 17 Agosto 2026
    THE QUEEN OF THE ROCK TRIBUTE TINA TURNER
    Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
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  • Ago17
    lunedì 17 Agosto 2026
    Giorgio Panariello - "E se domani ..."
    Castello Pasquini - Castiglioncello
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  • Ago18
    martedì 18 Agosto 2026
    THE QUEEN OF THE ROCK TRIBUTE TINA TURNER
    Castello Pasquini - Castiglioncello
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

sabato, 15 agosto 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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