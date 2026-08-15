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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi sabato 15 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
15 Agosto 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 15 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Il Dipartimento di Stato dichiara gli Usa un Paese imperialista: un’orgogliosa rivendicazione
    di Massimo Cavallini
    È stata una confessione piena, dettagliata e senza possibilità d’equivoco. Al termine d’uno spietato contro-interrogatorio – ricordate i classici finali dei vecchi telefilm di Perry Mason? – il testimone ha senza ambiguità alcuna ammesso, di fronte alla giuria e al giudice (o, nel caso specifico, di fronte alla Storia) le proprie colpe. O, per meglio […] L'articolo Il Dipartimento di Stato dichiara gli Usa un Paese imperialista: un’orgogliosa rivendicazione proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Meloni si auto-promuove sulla crescita: “L’Italia tiene, dati incoraggianti”. E il debito è ancora “colpa del Superbonus”
    di Redazione Politica
    “La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all’Italia di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. L’economia italiana sta tenendo bene e i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Il Pil pro capite è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro“. In un’intervista ferragostana al quotidiano […] L'articolo Meloni si auto-promuove sulla crescita: “L’Italia tiene, dati incoraggianti”. E il debito è ancora “colpa del Superbonus” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Morte di Antonio Perrotta, solo uno dei fratelli arrestati resta in carcere: accusa derubricata a omicidio preterintenzionale
    di Redazione Cronaca
    Resta in carcere Domenico Orsino, il fratello minore fermato nei giorni scorsi nell’inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta (nella foto), il 34enne addetto alla sicurezza morto nella notte tra sabato e domenica all’esterno di una discoteca di Sangineto, nel Cosentino. Torna invece libero il fratello maggiore Umberto. Lo ha deciso la giudice per le indagini […] L'articolo Morte di Antonio Perrotta, solo uno dei fratelli arrestati resta in carcere: accusa derubricata a omicidio preterintenzionale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Quando ci si opera tre volte al tendine di Achille, non ci si aspetta niente”: il calvario di Derkach, oro europeo
    di Domenico Cannizzaro
    “Non so neanche da quanti anni aspettavo questo momento, lo sognavo di notte“. Ieri sera quando ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di Birmingham nel salto triplo, Dariya Derkach quasi non ci credeva. 14.60 la misura che gli ha permesso di conquistare una vittoria contintenale storica. “Quando ci si opera tre volte, non ci […] L'articolo “Quando ci si opera tre volte al tendine di Achille, non ci si aspetta niente”: il calvario di Derkach, oro europeo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La destra vuole scippare pure Don Milani (per stravolgerlo): Fiamma Tricolore lo ricorda con un prete ortodosso. “Sfregio alla sua memoria, era antifascista e insegnava la Costituzione come un Vangelo laico”
    di Carlo Giorni
    “L’iniziativa, non è la prima a Vagli di questo tipo, mi sembra uno sfregio volontario alla memoria di don Lorenzo Milani, che fu un convinto antifascista e che aveva molto a cuore la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza e dalla guerra di Liberazione contro il Nazifascismo, il Vangelo laico che insegnava ai suoi figlioli. Lo […] L'articolo La destra vuole scippare pure Don Milani (per stravolgerlo): Fiamma Tricolore lo ricorda con un prete ortodosso. “Sfregio alla sua memoria, era antifascista e insegnava la Costituzione come un Vangelo laico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Slogan e carte false. Piantedosi difende lo stop a Schengen
    di Mario Di Vito
    Nei panni della guardia di frontiera il ministro Matteo Piantedosi ci prova pure a fare il duro, ma dalla sua audizione di ieri davanti al Comitato Schengen, a palazzo San […] The post Slogan e carte false. Piantedosi difende lo stop a Schengen first appeared on il manifesto.
  • Rinforzi e respingimenti, la Spagna fa muro a Ceuta
    di Jacopo Favi
    Dopo due settimane, la crisi scoppiata a Ceuta continua a portare strascichi politici a Madrid ed è molto lontana dal risolversi sul campo. I numeri continuano a ballare, ma è […] The post Rinforzi e respingimenti, la Spagna fa muro a Ceuta first appeared on il manifesto.
  • Colleferro, esplode fabbrica di munizioni nella «valle delle armi»
    di Michele Gambirasi
    Prima l’incendio, poi il boato: ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, è esplosa la fabbrica della Knds Ammo Italy di Colleffero, 60 chilometri a sud di Roma. L’azienda, rilevata nel 2014 […] The post Colleferro, esplode fabbrica di munizioni nella «valle delle armi» first appeared on il manifesto.
  • La pista da sci di plastica uccide l’Appennino lucano
    di Jacopo Favi
    In Basilicata si sta costruendo una pista da sci di plastica finanziata con 6 milioni di fondi statali destinati all’inclusione sociale. I lavori in corso stanno abbattendo 951 alberi nel […] The post La pista da sci di plastica uccide l’Appennino lucano first appeared on il manifesto.
  • Stati uniti: tratteranno i migranti con i guanti. Elettrici
    di Silvia Scipioni
    L’Immigration and Customs Enforcement (Ice), l’agenzia federale Usa che si occupa di controllo dell’immigrazione e applicazione delle leggi doganali, si prepara a dotare i propri agenti sul campo di un […] The post Stati uniti: tratteranno i migranti con i guanti. Elettrici first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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