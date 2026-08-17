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🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026 • Calendario aggiornato a oggi lunedì 17 agosto 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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17 Agosto 2026

Concerti e Festival

lunedì 17 agosto 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Ago17
    lunedì 17 Agosto 2026
    OSVALDO POLI | L’adolescenza non è una malattia
    Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
    MapVerifica evento
  • Ago17
    lunedì 17 Agosto 2026
    THE QUEEN OF THE ROCK TRIBUTE TINA TURNER
    Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
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  • Ago17
    lunedì 17 Agosto 2026
    Giorgio Panariello - "E se domani ..."
    Castello Pasquini - Castiglioncello
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  • Ago18
    martedì 18 Agosto 2026
    THE QUEEN OF THE ROCK TRIBUTE TINA TURNER
    Castello Pasquini - Castiglioncello
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  • Ago18
    martedì 18 Agosto 2026
    LUCA CARBONI – RIO ARI O LIVE
    Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
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  • Ago19
    mercoledì 19 Agosto 2026
    Castello Volante - Mercoledì
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ago19
    mercoledì 19 Agosto 2026
    GEESE - Unaltrofestival 2026
    Circolo Magnolia - Segrate (Milano)
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  • Ago19
    mercoledì 19 Agosto 2026
    THE QUEEN OF THE ROCK TRIBUTE TINA TURNER
    Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
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  • Ago20
    giovedì 20 Agosto 2026
    Castello Volante - Giovedi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ago20
    giovedì 20 Agosto 2026
    Territorio Match Music | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Ago20
    giovedì 20 Agosto 2026
    Subsonica - Terre Rare 96 - 26 | Festa di Radio Onda d'Urto
    Area Feste - Brescia
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  • Ago20
    giovedì 20 Agosto 2026
    Capo Plaza - Summer Tour - Alguer Summer Festival
    Anfiteatro Ivan Graziani - Alghero
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  • Ago20
    giovedì 20 Agosto 2026
    Enrico Nigiotti - Maledetti Innamorati – Summer Tour 2026
    Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
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  • Ago20
    giovedì 20 Agosto 2026
    FEDERICO BUFFA | NUMBER 23 – VITA E SPLENDORI DI MICHAEL JORDAN
    Castello Pasquini - Castiglioncello
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  • Ago20
    giovedì 20 Agosto 2026
    SAL DA VINCI – ESTATE 2026
    Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Aug
19
ENSI and Nerone (ITA) at Festa di Radio Onda d'Urto (19 Aug 26) wit
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
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Aug
19
Pooh at Cava Dell'erba (19 Aug 26)
Cava Dell'erba, Strada Provinciale 37 - km 4, 71011, Apricena,
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Aug
19
Levante at Anfiteatro Comunale Zafferana Etnearo Comunale (19 Aug 2
Anfiteatro Comunale Zafferana Etnearo Comunale, Via Della Montagn
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Aug
19
PARCHEGGIO - Marco Masini 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
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Aug
20
Raf at Anfiteatro Porto Turistico (20 Aug 26)
Anfiteatro Porto Turistico, Porto, 84010, Maiori, Italy
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Aug
20
Subsonica at Festa di Radio Onda d'Urto (20 Aug 26) with TÄRA (IT)
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
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Aug
20
Mau P at Phi Beach (20 Aug 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
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Aug
21
The Zen Circus at Festa di Radio Onda d'Urto (21 Aug 26) with VIADE
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
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Aug
21
Dimartino at Teatro Arena Conchiglia (21 Aug 26)
Teatro Arena Conchiglia, Via alla Penisola, 37, 16039, Sestri
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Aug
21
Claptone at Phi Beach (21 Aug 26) with Diego San Diego
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
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Aug
21
AMA Music Festival 2026
Villa Negri, Romano D'Ezzelino, Italy
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Aug
21
PARCHEGGIO - Fulminacci 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
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Aug
22
Anna Oxa at Akropolis Music Area (22 Aug 26)
Akropolis Music Area, Area Mercato, 84043, Agropoli, Italy
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Aug
22
Niccolo Fabi and Gaia Banfi at Teatro Panoramica Templi (22 Aug 26)
Teatro Panoramica Templi, Via Panoramica Valle dei Templi, 8, 9
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Aug
22
Alborosie and Shengen Clan at Festa di Radio Onda d'Urto (22 Aug 26
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
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Aug
22
Metal for Emergency 2026
Bergamo, Italy
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Aug
22
PARCHEGGIO - Caparezza 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
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Feb
06
Sfera Ebbasta at Unipol Dome (06 Feb 27)
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
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Feb
03
Sfera Ebbasta at Palazzo dello Sport (03 Feb 27)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
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Feb
13
Sfera Ebbasta at Unipol Arena (13 Feb 27)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

lunedì, 17 agosto 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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