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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi mercoledì 26 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
26 Agosto 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

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In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

mercoledì 26 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • No di Putin al piano di Kiev. E Trump manda a Mosca il capo della Cia
    di LUCIA MALATESTA
    Misterioso atterraggio di Ratcliffe nella capitale russa. Axios: gli Usa hanno chiesto a Kiev di sospendere gli attacchi durante la visita. Intanto i confini del conflitto si allargano: un velivolo russo cade al confine moldavo, un altro viene intercettato a Lipsia. Merz: «Contro di noi attacchi ibridi». No della Russia al piano di pace di Zelensky 
  • Velivoli russi governati dall’Ia. Con chip Usa
    di Lucia Bellinello
    Un velivolo guidato dalla sola intelligenza artificiale ha colpito a Zaporizhzhia. Stando alle analisi di Kiev, la tecnologia usata è targata Nvidia
  • Le primarie sono utili ma non possono essere una resa dei conti
    di Gianfranco Pasquino
    Come stanno le cose attualmente, le primarie sembrano diventate, non un utile strumento democratico di coinvolgimento, partecipazione, scelta di leadership, ma l’ultima spiaggia, la certificazione dell’incapacità di trovare una modalità migliore
  • Meno Ucraina e più caro benzina. La premier pensa solo alle elezioni
    di Giulia Merlo
    Il taglio di 17 centesimi sul prezzo del diesel viene prorogato fino a inizio settembre. Poi la promessa di «misure più strutturate». Salvini da Rimini ostenta tranquillità con il governatore ribelle Fontana ma esclude passi di lato: «Semmai un passo avanti»
  • Londra ospita lo Shakhtar. Il Regno Unito aiuta Kiev anche con la Champions
    di Luca Sebastiani
    La squadra del Donbass giocherà nello stadio del Chelsea le partite casalinghe della Champions League. Nella lista dei possibili campi c’erano anche quello del Brentford e quello del Fulham. Il movimento calcistico britannico fin da subito si è esposto per sostenere Kiev. Dal 2022, centinaia di migliaia di ucraini sono arrivati nel Regno Unito. Solo nella capitale, ne sono giunti più di 25mila


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Europei di volley femminile, per l’Italia è tutto facile: battuta anche la Slovacchia. Domani la sfida alla Francia per il primo posto
    di Domenico Cannizzaro
    L’Italia di volley femminile non frena agli Europei e vince nettamente anche contro la Slovacchia. 3-0 il finale con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20. Un’altra vittoria netta e convincente per la formazione allenata da Julio Velasco, che ha lasciato a riposo Ekaterina Antropova per permetterle di ricaricare le batterie dal punto di vista […] L'articolo Europei di volley femminile, per l’Italia è tutto facile: battuta anche la Slovacchia. Domani la sfida alla Francia per il primo posto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il Tribunale di Torino obbliga Glovo a garantire la sicurezza dei rider. L’avvocata: “Le aziende non possono buttare per strada i lavoratori senza tutele”
    di Simone Bauducco
    Un abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo per ripararsi in attesa degli ordini e l’accesso gratuito ai servizi igienici. L’azienda Glovo dovrà garantire tutto ciò ai suoi rider. A stabilirlo è l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino nel mese di agosto che obbliga l’azienda del food delivery a garantire le condizioni di sicurezza […] L'articolo Il Tribunale di Torino obbliga Glovo a garantire la sicurezza dei rider. L’avvocata: “Le aziende non possono buttare per strada i lavoratori senza tutele” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sardegna chiama Sardegna si concentra su un nuovo modo di fare attivismo politico: un momento aperto a tutti
    di Enrico Lobina
    Sardegna chiama Sardegna ha deciso di concentrarsi, nel suo momento di formazione annuale, aperto a tutti, su un nuovo modo di fare attivismo politico in Sardegna. Vogliamo che nasca una pratica ed una teoria nuova, adatta al territorio, che prenda ciò che di meglio esiste al mondo, per cui invitiamo tutti, amici e nemici, quasi […] L'articolo Sardegna chiama Sardegna si concentra su un nuovo modo di fare attivismo politico: un momento aperto a tutti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “L’arma era per autodifesa perché ho subito un furto in casa, l’ho comprata su Telegram. La droga? Uso personale”: Tony Boy in udienza a Milano. La difesa chiede i domiciliari
    di Redazione FqMagazine
    “Non ho mai spacciato, la droga che avevo era per uso personale, perché ho una conclamata dipendenza. L’arma ce l’avevo per autodifesa, perché di recente ho subito un furto in casa”. Secondo quanto riferito dal suo legale Niccolò Vecchioni, sono queste le parole con cui Antonio Hueber, 26 anni e in arte Tony Boy, si […] L'articolo “L’arma era per autodifesa perché ho subito un furto in casa, l’ho comprata su Telegram. La droga? Uso personale”: Tony Boy in udienza a Milano. La difesa chiede i domiciliari proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il testo unico delle imposte sui redditi è stato corretto due volte in due giorni: semplici refusi?
    di Leda Rita Corrado
    Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi — la raccolta che dal 2027 sostituirà quella del 1986 — è in vigore dal 4 luglio, ma il 5 e il 7 agosto è già stato corretto due volte. Tre rinvii ai “commi da 1 a 5” erano sbagliati: uno citava un comma che non esiste, […] L'articolo Il testo unico delle imposte sui redditi è stato corretto due volte in due giorni: semplici refusi? proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Le immagini del C-17 Usa che atterra a Mosca con a bordo John Ratclife
    di (Redazione La Stampa)
    Martedì 25 agosto, un aereo da trasporto militare statunitense è atterrato all’aeroporto Vnukovo di Mosca. Secondo i dati raccolti dal servizio di monitoraggio dei voli Flightradar24, il Boeing C-17A Globemaster III dell’US Air Force, con numero 07-7181, era partito da Riga, in Lettonia, ed è atterrato nella capitale russa intorno alle 9, ora italiana. Si tratta dello stesso velivolo arrivato a Riga il 23 agosto e partito dalla Joint Base Andrews, a Camp Springs, nel Maryland, vicino a Washington. A bordo potrebbe esserci il capo della Cia John Ratclife, anche se, secondo le prime indiscrezioni, il volo sarebbe servito per prelevare Charles Wayne Zimmerman, un detenuto […]
  • "Può baciarmi il sedere": Doug Ford sfida Trump e minaccia gli Usa sull'elettricità
    di (Redazione La Stampa)
    «Perdente», «dittatore», «re dei fallimenti»: sono alcune delle espressioni usate dal premier dell’Ontario, Doug Ford, per descrivere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella guerra verbale che accompagna l’escalation della disputa commerciale tra Stati Uniti e Canada. Alla domanda se il primo ministro canadese Mark Carney lo avesse invitato a moderare i toni dopo che Ford aveva già detto che Trump avrebbe potuto «baciargli il sedere», il premier dell’Ontario ha rincarato la dose: «Ho un bel po’ di spazio sul mio sedere, quindi ha tutto lo spazio che vuole per baciarmelo». Trump aveva a sua volta deriso Ford, definendolo […]
  • Strappa l'orologio al turista e gli spruzza spray urticante: la rapina a ripresa a Firenze
    di (Redazione La Stampa)
    Le immagini della videosorveglianza mostrano l'aggressione a un turista inglese nel centro di Firenze: un uomo gli blocca il braccio e gli strappa dal polso un orologio di lusso del valore di circa 20mila euro, mentre il complice spruzza dello spray urticante per coprire la fuga. La Polizia ha fermato due giovani di 19 e 22 anni, rintracciati in un B&B del centro. Per entrambi sono stati convalidati il fermo e la custodia in carcere.
  • Mar cinese, da isole contese a basi militari? La rapida trasformazione vista dal satellite
    di (Redazione La Stampa)
    Le immagini satellitari mostrano mese dopo mese la rapida trasformazione di Yagong Reef, nelle isole Paracel del Mar Cinese Meridionale, dove nuove strutture sono comparse tra marzo e agosto. L'area si trova a soli 14 chilometri dalla vicina Antelope Reef, dove la Cina ha appena completato la prima fase di costruzione di una grande isola artificiale. Secondo gli analisti, le nuove installazioni di Yagong potrebbero essere destinate a un sistema radar di allerta precoce collegato alla futura base di Antelope Reef, anche se la loro funzione non è ancora stata confermata. Pechino non ha riconosciuto la natura militare dei lavori […]
  • Power Hits Estate 2026: il 1° settembre all’Arena di Verona si elegge il tormentone dell’anno
    di (Redazione La Stampa)
    Il Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell'estate italiana, compie 10 anni. Il giorno successivo, 2 settembre, Radio Zeta sarà protagonista con il Future hits live

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Siamo quello che potremmo essere
    di Lucrezia Ercolani
    La paura mangia l’anima, sempre. Il terrore che corre sul filo di questi giorni è che qualcosa che abbiamo discusso, formulato, elaborato non abbia più una rendita. E come sempre […] The post Siamo quello che potremmo essere first appeared on il manifesto.
  • Bracciante ucciso nel ghetto che il governo non ha chiuso
    di Luciana Cimino
    Il fratello Nazim e i compagni lo hanno cercato per giorni nelle campagne del foggiano. Lo hanno trovato i carabinieri, cadavere, nel bagagliaio di una delle tante auto abbandonate lungo […] The post Bracciante ucciso nel ghetto che il governo non ha chiuso first appeared on il manifesto.
  • Fabrizio Plessi, elegia della materia liquida
    di Guido Caldiron
    Pur essendo nato a Reggio Emilia nel 1940, Venezia è stata la città d’adozione di Fabrizio Plessi e non poteva essere altrimenti, visto che l’elemento chiave, al quale ha consacrato […] The post Fabrizio Plessi, elegia della materia liquida first appeared on il manifesto.
  • Caterina Bertini, «i bambini raccontano la libertà di sguardo»
    di Lucrezia Ercolani
    Un’atmosfera straniante e arcaica abita le immagini girate con la macchina a mano che aprono Dove le lacrime aspettano, cortometraggio scritto e diretto da Caterina Bertini insieme a Blu Diego […] The post Caterina Bertini, «i bambini raccontano la libertà di sguardo» first appeared on il manifesto.
  • Il giorno dell’indipendenza, 35 anni senza Urss ma il prossimo sarà il peggiore
    di Valeria Marzano
    La visita dei capi di stato europei a Kiev per celebrare l’anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina è un’immagine che esprime forza, con le sue ambiguità. Trentacinque anni fa, quando il parlamento approvò […] The post Il giorno dell’indipendenza, 35 anni senza Urss ma il prossimo sarà il peggiore first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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