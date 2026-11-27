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Bezzecchi apre in testa il weekend di Valencia, Marc Marquez annuncia il proprio ritiro dalla MotoGP www.motogp.com (leggi di più)
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MotoGp, Marquez si ritira: "Abbiamo fatto la storia, grazie a tutti" Sportmediaset (leggi di più)
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Marc Marquez annuncia il suo ritiro: "Abbiamo fatto la storia" Radio Bruno (leggi di più)
Marc Marquez annuncia il ritiro, a Valencia l'ultima gara in MotoGp la Repubblica (leggi di più)
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Il numero 93 non correrà più. Marc Marquez ha annunciato il ritiro dalla MotoGp: il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2026, sarà la sua ultima gara da professionista e anche l’ultima con la Ducati Lenovo. A 33 anni, il pilota spagnol Facebook (leggi di più)
Ezpeleta: "Spero Marquez possa rimanere coinvolto in MotoGP" Sky Sport (leggi di più)
Marc Marquez si ritira, lacrime e sbigottimento: la reazione dei piloti all'annuncio La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritiro dopo il decimo titolo mondiale: "Valencia sarà la mia ultima gara" Oggi Sport Notizie (leggi di più)
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