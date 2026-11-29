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Voto in Spagna: forte affluenza, alle 14 al 45,5% (+5 punti sul 2023) Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Elezioni Spagna 2026, diretta risultati | Come si vota, sondaggi e seggi per Governo: Feijoo sfida Sanchez IlSussidiario.net (leggi di più)
In Spagna affluenza al 45,54% alle 14.00, in serata i risultati provvisori del voto ANSA (leggi di più)
Elezioni in Spagna, l'intervista al Sindacato degli inquilini: "Le case servono per vivere, non per speculare" Fanpage (leggi di più)
Elezioni in Spagna, il futuro del paese tra la continuità di Sánchez e la svolta di Feijóo La Stampa (leggi di più)
Come si vota alle Elezioni Spagna 2026 | Orari spoglio e operazioni di voto: quando si sanno i risultati IlSussidiario.net (leggi di più)
Elezioni in Spagna. Primi risultati disponibili dalle 21.00. Affluenza massiccia alle urne Gaiaitalia.com Notizie (leggi di più)
Diretta Elezioni Spagna 2026 | Verso risultati Sanchez vs Feijoo: come si vota, sondaggi, partiti e candidati IlSussidiario.net (leggi di più)
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Risultati Elezioni Suppletive Camera 2026 Chieti | Diretta: D’Amico batte Colantonio, seggio al Campo largo IlSussidiario.net (leggi di più)
Elezioni Suppletive Camera 2026, diretta collegio Chieti-Abruzzo 01 | Risultati affluenza ore 19 sotto il 10% IlSussidiario.net (leggi di più)
Elezioni Midterm USA 2026, diretta e orari risultati | Stati chiave e sondaggi Congresso: Dem avanti su Trump IlSussidiario.net (leggi di più)
Elezioni di midterm USA 2026: risultati in diretta con mappe e grafici Euronews.com (leggi di più)
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