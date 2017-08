PJ Harvey al Todays Festival 2017. Ecco i migliori 10 video della regina del rock | News | Concerti



PJ Harvey torna in Italia venerdì 25 agosto al Todays Festival 2017. Unica e imperdibile data che vedrà la regina del rock esibirsi in un live costruito con una drammaturgia dove interiorità , storia, rock e ricerca trovano un equilibrio perfetto.

Ad accompagnare PJ ci sarà una vera e propria marching band di ben nove elementi tra cui il fedelissimo John Parish, Mick Harvey e i nostri Alessandro Stefana ed Enrico Gabrielli.

In attesa del concerto, abbiamo scelto per voi i migliori 10 video della musicista e cantautrice britannica. (La redazione)

PJ Harvey - You Come Through



PJ Harvey - This Is Love



PJ Harvey - Good Fortune



PJ Harvey - Down By The Water



PJ Harvey - The Wind



PJ Harvey - Send His Love To Me



PJ Harvey - Dress



PJ Harvey - Man-Size



PJ Harvey - Let England Shake



PJ Harvey - The Wheel