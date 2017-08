Iron & Wine dal vivo in Italia | News | Concerti | Streaming



Dopo aver dato alle stampe lo scorso 25 agosto su Sub Pop Records un nuovo album dal titolo Beast Epic, torna in Italia per un’unica data Sam Beam, meglio conosciuto sotto la sigla Iron & Wine.

Il cantautore statunitense sarà in concerto con a sua band il 5 febbraio 2018 al Santeria Social Club di Milano.

Nel frattempo gustatevi Best Epic in streaming integrale (e ufficiale) sul nostro blog via YouTube.

Probabilmente uno dei suoi album più personali e graffianti. Buon ascolto. (Johnny Vinile)