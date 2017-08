La collana Soul Books di Vololibero Edizioni si arricchisce di un nuovo volume: Solomon Burke di Uliani e Fassio | News | Libri



Solomon Burke. Ho visto un re, di Graziano Uliani e Edoardo Fassio, è il decimo volume della serie Soul Books, collana edita da Vololibero Edizioni.

La raccolta, che racconta la musica dell’anima come pochi altri hanno fatto finora, si arricchisce di un nuovo e prezioso libro che ci rivela i passaggi salienti ed essenziali di un artista che diede un contributo insostituibile alla preparazione di quella miscela di gospel, country, pop e blues conosciuta come soul sudista.

Quando nel 1960 firmò per la Atlantic Records, Solomon Burke - nato e cresciuto a Philadelphia - riempì il vuoto lasciato da Ray Charles che preferì passare alla concorrenza.

Burke √® stato un personaggio fondamentale per la storia del soul, anche se non aveva come unico obiettivo la musica. Laureato in scienze funerarie, il musicista americano era pure titolare di un’impresa di onoranze funebri e, naturalmente, vescovo nella chiesa fondata da sua nonna, la House of God for All People.

Solomon Burke. Ho visto un re, che include anche gli interventi di Peter Guralnick e Scott Billington, sarà in tutte le librerie a partire dal 25 settembre 2017. (La redazione)