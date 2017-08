The Selecter: nuovo album in arrivo e tre date in Italia | News | Concerti



Dopo il sorprendente esordio Too Much Pressure del 1980 e a distanza di sei anni da Made in Britain, è in arrivo un nuovo album per la formazione inglese The Selecter, protagonisti assieme a band come The Specials, Madness e The Beat del revival ska inglese di fine anni settanta.

Anima e cuore del nuovo lavoro discografico dal titolo Daylight sono gli inossidabili Pauline Black e Arthur “Gaps” Hendrickson .

Il disco sarà pubblicato da DMF Records il 6 ottobre prossimo.

La band sarà in Italia il 21 settembre a Sora (Frosinone), il 22 settembre a Roma e il 23 settembre a Bologna. (La redazione)