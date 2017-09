Nuovo album per la formazione finlandese The Rasmus | News | Video



The Rasmus, formazione finlandese ben nota non solo per il sound cupo e malinconico ma anche per il look, torna con nuovo album dal titolo Dark Matters.

Il nuovo disco, che segue l’omonimo The Rasmus del 2012, sarà pubblicato il 6 ottobre prossimo da Playground Music Scandinavia con distribuzione italiana a opera di Goodfellas.

La band oggi è formata da Lauri Ylonen, Eero Heinonen, Pauli Rantasalmi e Aki Hakala e presto sarà in tour anche dalle nostre parti.

Paradise, assieme a Silver Night, è uno dei due singoli che anticipano Dark Matters. (La redazione)