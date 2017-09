Tre date in Italia per Paul Weller. Ascolta il suo ultimo disco in streaming integrale | News | Concerti | full album stream



Sono sempre più vicini i tre appuntamenti dal vivo in Italia di Paul Weller: domenica 10 settembre all’Estragon di Bologna, martedì 12 settembre all’Alcatraz di Milano e lunedì 11 settembre in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova.

L’ultimo lavoro in studio del musicista e cantautore britannico (già Style Council) si intitola A Kind Revolution ed è stato pubblicato il 12 maggio scorso da Parlophone.

Il disco include anche una canzone, She Moves With the Fayre, che vede la partecipazione del grande Robert Wyatt. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi