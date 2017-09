La svolta dei Lali Puna con il nuovo album Two Windows | News | Streaming



Continua la ricerca musicale dei Lali Puna a metà strada tra EDM e synthpop.

L’importante formazione tedesca giunge al quarto album della carriera dal titolo Two Windows, il primo realizzato da Christian Heiß e Valerie Trebeljahr, con la collaborazione di Jacqueline Hofer, senza l’apporto di Markus Acher.

Il nuovo disco, pubblicato da Morr Music l’8 settembre scorso, si compone di dodici brani realizzati in due anni di lavoro e che, in qualche modo, segnano una svolta per i Lali Puna.

Two Windows è infatti un lavoro che prende ispirazione da certe sonorità dancefloor di Mount Kimbie o Caribou e che - ascolto dopo ascolto - si rivela sempre più intenso e seducente grazie a canzoni in grado di unire testi emozionanti, battiti elettronici e una sempre viva leggerezza pop. (Johnny Vinile)