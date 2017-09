Mount Kimbie - Love What Survives, 2017 | full album stream



Love What Survives è il terzo album dei Mount Kimbie, duo elettronico londinese composto dai producer Dominic Maker e Kai Campos.

Undici tracce che si muovono tra post-dubstep, ambient e art pop e che vedono la partecipazione di King Krule (Blue Train Lines), Micachu (Marilyn), James Blake (We Go Home Together) e Andrea Balency (You Look Certain).

Pubblicato l’8 settembre da Warp Records, Love What Survives è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi