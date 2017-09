Tutti i vincitori di Venezia 74. Il Leone d’oro a The Shape of Water di Guillermo del Toro | News | Cinema



Si è conclusa, ieri 9 settembre, la 74esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia la cui giuria - presieduta dall’attrice statunitense Annette Bening - ha assegnato il Leone d’oro a The Shape of Water di Guillermo del Toro come miglior film tra i ventuno in concorso. Di seguito tutti vincitori di Venezia 74. (La redazione)

LEONE D’ORO per il miglior film a:

THE SHAPE OF WATER di Guillermo del Toro (USA)

LEONE D’ARGENTO - GRAN PREMIO DELLA GIURIA a:

FOXTROT di Samuel Maoz (Israele, Germania, Francia, Svizzera)

LEONE D’ARGENTO - PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a:

Xavier Legrand per il film JUSQU’À LA GARDE (Francia)

COPPA VOLPI per la migliore attrice a:

Charlotte Rampling nel film HANNAH di Andrea Pallaoro (Italia, Belgio, Francia)

COPPA VOLPI per il miglior attore a:

Kamel El Basha nel film THE INSULT di Ziad Doueiri (Libano, Francia)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Martin McDonagh per il film THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh (Gran Bretagna)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:

SWEET COUNTRY di Warwick Thornton (Australia)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore o attrice emergente a:

Charlie Plummer nel film LEAN ON PETE di Andrew Haigh (Gran Bretagna)