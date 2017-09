Tazebao - Opium Populi, 2017 | full album stream



Si intitola Opium Populi ed è il primo album dei Tazebao, progetto culturalmente ambizioso ma estremamente affascinante. Un libero collettivo creativo in equilibrio tra musica, poesia e arte visiva formato da Gigi Cavalli Cocchi (ex C.S.I. - ritmiche acustiche ed elettriche, voce), Gianni Venturi (Altare Thotemico, Vuoto Pneumatico, Lucien Morreau & Gianni Venturi – voce solista e testi), Valerio Venturi (basso e voce), Luigi Cassarini ( tastiere e sequenze) e Nik Soric (chitarre elettriche e acustiche).

Opium Populi è un manifesto contro ogni fondamentalismo religioso ed estremismo ideologico, che parla della forza distruttiva usata contro chi non è allineato, oppure è d’intralcio al disegno di qualche potere forte.

Lo fa per mezzo di uno “strumento” apparentemente anacronistico e con una vicenda lontana nel tempo: l’eresia Catara, e la nascita dell’inquisizione. Facile pensare alla frase di Marx: “La religione è l’oppio dei popoli!” Come affermare il contrario in questo momento storico?

In uscita il 20 settembre prossimo per Ma.Ra.Cash Records, l’album di debutto dei Tazebao è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)