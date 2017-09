I concerti in Italia nel mese di ottobre 2017 | News | Live



Dopo le segnalazioni dei concerti di settembre (clicca qui), ecco quelli in arrivo nel mese di ottobre 2017.

Vi ricordiamo che la lista è sempre in fase di aggiornamento e che le date potrebbero subire delle variazioni.

Per qualsiasi tipo di segnalazione, vi invitiamo a scriverci al solito indirizzo redazionale che trovate in questo blog alla sezione “contact”. (La redazione)

CONCERTI OTTOBRE 2017

Domenica 1 ottobre 2017

Wintersun @ Zona Roveri, Bologna

Lunedì 2 ottobre 2017

Thomas Köner @Auditorium San Fedele, Milano

Martedì 3 ottobre 2017

Timber Timbre @ Salumeria della Musica, Milano

Giovedì 5 ottobre 2017

Windhand @ Freakout Club, Bologna

Il Sogno Del Marinaio @Circolo Arci Biko, Milano

Venerdì 6 ottobre 2017

Windhand @ Bloom, Mezzago

Cody ChesnuTT @Circolo Arci Biko, Milano

Forest Swords @ Locomotiv Club, Bologna

Sabato 7 ottobre 2017

The Burning Hell @ Teatro Politeama, Palermo

Supersuckers @ Latteria Artigianale Molloy, Brescia

Forest Swords @ FAB, Prato

Clap Your Hands Say Yeah @ Covo Club, Bologna

Domenica 8 ottobre 2017

Graveyard @Bloom, Mezzago

Forest Swords @ Hart, Napoli

Lunedì 9 ottobre 2017

Radio Moscow @ Traffic, Roma

Martedì 10 ottobre 2017

Saint Vitus @ Freakout Club, Bologna

Giovedì 12 ottobre 2017

Saint Vitus @ Bloom, Mezzago

Lorde @Fabrique, Milano

Venerdì 13 ottobre 2017

Godspeed You! Black Emperor @ Auditorium della Conciliazione, Roma

Sabato 14 ottobre 2017

Godspeed You! Black Emperor @ Auditorium della Conciliazione, Roma

Robyn Hitchcock @ Sala Estense, Ferrara

Behind the Shadow Drops @ Santeria Social Club, Milano

Lunedì 16 ottobre 2017

Anathema + Alcest @ Alcatraz, Milano

All Time Low @ Estragon, Bologna

Martedì 17 ottobre 2017

Sigur Rós @ Mediolanum Forum, Assago

Mercoledì 18 ottobre 2017

Brant Bjork + Sean Wheeler @ Bronson, Madonna dell’Albero (RA)

Venerdì 20 ottobre 2017

Swans @ Teatro Polivalente Occupato, Bologna

Sabato 21 ottobre 2017

Mark Eitzel @ Ex Cinema Aurora, Livorno

Domenica 22 ottobre 2017

Mark Eitzel @ Modo Jazz Club, Salerno

Lunedì 23 ottobre 2017

Mark Eitzel @ Sala Estense, Ferrara

Mercoledì 25 ottobre 2017

Unsane @ Circolo Magnolia, Segrate (MI)

Monolord @Freakout Club, Bologna

Giovedì 26 ottobre 2017

Melvins + Redd Kross @ Live Club, Trezzo sull’Adda, Milano

The Dream Syndicate, Circolo Magnolia @ Segrate (MI)

Goldfrapp @ Fabrique, Milano

Venerdì 27 ottobre 2017

The Dream Syndicate @ Locomotiv Club, Bologna

Tycho @ Estragon, Bologna

Unsane @ Traffic, Roma

Crisis @ Freakout Club, Bologna

Sabato 28 ottobre 2017

DragonForce @ Serraglio, Milano

Mogwai @ Atlantico Live, Roma

Domenica 29 ottobre 2017

Mogwai @ Estragon, Bologna

Mark Lanegan @ Vox Club, Nonantola (MO)

DragonForce @ Zona Roveri, Bologna