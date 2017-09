Lali Puna: a novembre quattro date in Italia per la band tedesca | News | Concerti



Dopo aver dato alle stampe il loro ultimo lavoro discografico, Two Windows, il primo di Christian Heiß e Valerie Trebeljahr senza l’apporto di Markus Acher, ma con la collaborazione di Jacqueline Hofer, i Lali Puna arrivano in Italia per quattro imperdibili date.

La band tedesca si esibirà giovedì 16 novembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino, venerdì 17 novembre al Locomotiv Club di Bologna, sabato 18 novembre al Monk Club di Roma e domenica 19 novembre 2017 al Circolo Magnolia di Segrate (MI). (La redazione)