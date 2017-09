Rick Rubin è il produttore del nuovo album di Jovanotti in uscita a dicembre | News



La notizia circolava già da diversi mesi, ma ormai è ufficiale: è Rick Rubin (nella foto) il produttore del nuovo album di Lorenzo Jovanotti Cherubini.

È la prima volta che il produttore americano, vincitore di ben dieci Grammy Awards, sceglie di collaborare con un musicista italiano, nonché è la prima volta che produce un artista che non canta in inglese.

La stima di Rubin per Jovanotti nasce da un rapporto personale: dalla passione comune per la musica e una straordinaria sintonia artistica e umana.

Il nuovo album sarà pubblicato il primo dicembre prossimo, ecco intanto cosa ha dichiarato Jovanotti a margine prima fase di produzione: “È inutile girarci intorno, per me è la realizzazione di un sogno che faceva parte dei sogni che pensavo rimanessero sogni per sempre”.

Be’, del resto non sbaglia a dire che si tratti di una sorta di sogno, considerato i personaggi che, tra alti e bassi, Rick Rubin ha prodotto nel corso della sua carriera: Johnny Cash, Beastie Boys, Red Hot Chilli Peppers, Kanye West, Lana Del Rey, Joe Strummer, Rage Against the Machine, Lady Gaga, Jay Z, Slayer, Black Sabbath, Metallica, AC/DC, Aerosmith, Shakira, Justine Timberlake, Damien Rice, Eminem, Neil Diamond, Tom Petty, ZZ Top… E ci fermiamo qui. (La redazione)