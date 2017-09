The Bloody Beetroots con il nuovo album The Great Electronic Swindle | News | Video



The Bloody Beetroots - progetto dance/elettronico di Simone Cogo (conosciuto anche con lo pseudonimo Sir Bob Cornelius Rifo) - torna sulla scena con un nuovo album dal titolo The Great Electronic Swindle.

Il nuovo lavoro discografico sarà pubblicato il 20 ottobre 2017 da Last Gang Records ed è un tributo ai Sex Pistols e al film-documentario The Great Rock and Roll Swindle, diretto da Julian Temple, che ha decretato e raccontato la fine del Punk.

Con The Great Electronic Swindle il producer e musicista italiano recupera il concetto di “fine”, o meglio ancora di “truffa”, e lo applica in qualche modo alla musica elettronica oramai sempre più vittima delle leggi del mercato. Come, del resto, lo è la gran parte della musica di oggi. (La redazione)