Peter Cincotti: nuovo album in arrivo e quattro date in Italia a dicembre | News | Concerti

Peter Cincotti torna in Italia con un nuovo attesissimo album e un tour di quattro tappe da non perdere.

Il giovane pianista e songwriter di New York si esibirà martedì 12 dicembre al Teatro Puccini di Firenze, mercoledì 13 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, giovedì 14 dicembre al Modo di Salerno e venerdì 15 dicembre al Teatro Forma di Bari.

Long Way From Home è il titolo del nuovo album di Peter Cincotti, in uscita il 13 ottobre 2017. Scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Cincotti, il disco contiene dodici tracce in cui il musicista americano mescola con naturalezza e con stile inconfondibile pop, rock, blues e jazz. (La redazione)