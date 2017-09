Bedouine - S.T. (2017) | News | full album stream



Nata in Siria da genitori armeni, Azniv Korkejian (in arte Bedouine) ha trascorso la sua infanzia in Arabia Saudita prima di trasferirsi con la sua famiglia negli Stati Uniti d’America dove ha iniziato a coltivare il suo amore per la musica.

Tante le città in cui ha vissuto: Boston, Houston, Lexington, Austin e Savannah, ma è stata Los Angeles e la sua comunità di musicisti ad accoglierla e a farla sentire a casa come cantautrice.

Il resto è storia recente. Bedouine è infatti il suo omonimo album di debutto pubblicato lo scorso il 23 luglio scorso da Spacebomb Records e in streaming sul nostro blog a partire da oggi.

Dieci canzoni folk di una bellezza cristallina che fanno di questo disco una delle migliori opere prime del 2017. Ascoltare per credere. Parola di Musicletter.it. (La redazione)

