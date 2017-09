Darto - Human Giving, 2017 | full album stream



Pubblicato l’8 settembre scorso da Aagoo Records, Human Giving è il nuovo lavoro degli americani Darto.

Un album ispirato e sorprendente ma non facilmente individuabile per via delle sue costruzioni umorali che si contamina di suoni della tradizione ma anche di sperimentazione.

Canzoni che si agitano tra pop e americana, tra folk e art rock, ma sempre con quel piglio latente di psichedelia, sogno e visionarietà che affascina e allo tempo stordisce l’ascoltare. (Johnny Vinile)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi