La ristampa in Dolby Atmos di Automatic For The People, capolavoro dei R.E.M e pietra miliare della popular music | News | Video



In occasione del suo 25° anniversario, i R.E.M. ristamperanno su Craft Recordings Automatic For The People, uno degli album più belli della loro carriera, nonché vera e propria pietra miliare della popular music.

La ristampa di Automatic For The People è stata remixata dal produttore dell’album Scott Litt e dal tecnico Clif Norrel con una nuova tecnologia detta Dolby Atmos, che rappresenta un’ulteriore evoluzione dell’effetto surround, in grado di rendere il suono più fluido e “reale”, come se l’ascoltatore fosse trasportato nello studio di registrazione. Questa pubblicazione discografica è la prima a essere messa in commercio in Dolby Atmos.

Il disco sarà disponibile in vari formati a partire dal 10 novembre e conterrà anche la bonus track Photograph, in cui figura Natalie Merchant. (La redazione)