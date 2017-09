Nuovo album in arrivo per il cantautore romano Flavio Giurato | News



Le promesse del mondo è il nuovo, atteso album di Flavio Giurato, senza dubbio una delle figure di culto meglio custodite della scena cantautorale italiana.

Ecco cosa scrive Giurato a proposito della sua nuova fatica discografica: “Le promesse del mondo è un concept album sul fenomeno migratorio, sullo spostamento, sul viaggio e sul movimento degli esseri umani in tutto il mondo, raccontato dai fatti e non informato sui fatti, visto da numerosi lati e non da un unico angolo, tirato fuori a forza dalla carneria del migrante e del migrato, dello scafista e del caporale, del volontario e del militare, del medico e del cappellano, di chi accoglie e di chi raccoglie. Nel disco il fenomeno è preso a tutte le latitudini e longitudini ed in diverse epoche storiche, dall’antica Roma alla Seconda Guerra Mondiale, dai Balcani degli anni ‘90 fino al Messico e al Mediterraneo dei nostri giorni.”

Ricordiamo che l’esordio di Flavio Giurato risale al 1978 con Per futili motivi, ma sarĂ Il tuffatore del 1982 a consacrare il talento del cantautore romano, destando l’interesse della critica specializzata e di molti scrittori italiani.

SeguirĂ poi Marco Polo del 1984 e Il manuale del cantautore (2002) che arriva dopo ben 18 anni di silenzio.

Il resto invece è storia recente: La scomparsa di Majorana del 2015 e Le promesse del mondo che sarà pubblicato il 5 ottobre prossimo dall’etichetta discografica Entry. (La redazione)