Editors: la band inglese torna in Italia per un'unica data



Dopo il successo dell’ultimo tour e dell’ultimo album In Dream, gli Editors tornano in Italia per un’unica data nel 2018.

La band inglese sarà in concerto il 22 aprile 2018 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per presentare i successi degli album finora pubblicati, ma anche il nuovo imminente lavoro discografico di cui ancora però non si conosce il titolo. (La redazione)