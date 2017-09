Rolling Stone Ã¨ in vendita: tempi duri anche per la storica rivista musicale americana | News

Rolling Stone è in vendita: tempi duri anche per la storica rivista musicale americana | News



Rolling Stone - la storica rivista musicale americana fondata nel 1967 da Jann Wenner assieme a Ralph J. Gleason - è in vendita.

La notizia è stata data dal New York Times che ha messo in evidenza come il magazine americano stia affrontando un momento di vera difficoltà, dovuto non solo alla crisi generale che l’editoria sta attraversando, in particolar modo quella che ha investito le riviste di carta, ma anche per le scelte (sbagliate) fatte in questi ultimi anni.

Quella che una volta era considerata la Bibbia della controcultura americana, è superata oggi - soprattutto nei contenuti alternativi - da riviste online come, per esempio, Pitchfork.

Quantunque abbia tentanto di mantenere il più possibile una certa indipendenza, il settantunenne Jann Wenner - incoraggiato dal figlio Gus - ha deciso quindi di mettere sul mercato la quota di maggioranza della Wenner Media, cercando di limitare i danni proprio in un momento in cui tutta l’informazione viaggia sempre più veloce sul filo della rete. E spesso anche gratuitamente. (La redazione)