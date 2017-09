Nuova antologia dei temi musicali scritti dalla leggende vivente John Carpenter | News



Anthology: Movie Themes 1974-1988 è la nuova raccolta dei temi musicali scritti dal maestro dell’horror John Carpenter per i suoi film.

L’antologia sarà pubblicata il 20 ottobre da Sacred Bones Records con distribuzione in Italia affidata a Goodfellas. Tutti brani sono stati nuovamente suonati e arrangiati con la band che ora accompagna John Carpenter dal vivo e in studio di registrazione.

La tracklist comprende i temi dei più noti film del regista americano oltre al tema portante di The Thing, scritto e composto nel 1982 da Ennio Morricone appositamente per Carpenter.

Anthology: Movie Themes 1974-1988 arriva dopo il grande successo dei volumi I e II di Lost Themes vol. I. (La redazione)

