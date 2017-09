Nuovo album e nuovo tour per il cantautore emiliano Giancarlo Frigieri | News | Concerti



Ottavo album in arrivo per il cantautore emiliano Giancarlo Frigieri, si intitola La prima cosa che ti viene in mente e sarĂ pubblicato il 22 settembre prossimo da New Model Label.

Con uno stile sempre piĂą personale, in grado di mettere in luce un’attitudine folk rock d’estrazione americana ma anche una buona dimestichezza con la canzone d’autore italiana, Giancarlo Frigieri si rivela ancora una volta un autore intelligente, sempre in bilico tra intimismo e ribellione.

La prima cosa che ci è venuta in mente ascoltando questo suo nuovo lavoro discografico è il suo irriverente fervore artistico attraverso il quale è riuscito a scrivere canzoni di facile presa ma con un senso di umanità e di bellezza fuori dal comune, nel tentativo, spesso riuscito, di unire tradizione e presente.

Giancarlo Frigieri sarĂ in tour per presentare il nuovo album e avrĂ anche l’occasione di aprire i concerti di Mark Eitzel (23 ottobre alla Sala Estense di Ferrara) e Micah P. Hinson (10 novembre al Teatro Asioli di Correggio).

Di seguito tutte le date italiane finora confermate e il video di Triveneta estratto da La prima cosa che ti viene in mente. (La redazione)

Tour italiano | Giancarlo Frigieri

22 Settembre 2017 - Catomes Tot – Reggio Emilia

07 ottobre 2017 - Arci Dallò – Castiglione delle Stiviere (MN)

21 ottobre 2017 - Arci Miskappa – Udine

22 ottobre 2017 - Intervista telefonica a Radio Sherwood (PD) – Snatura Rock Ore 16

23 ottobre 2017 - Sala Estense – Ferrara w/Mark Eitzel

29 ottobre 2017 - Appenappena – Carpi (MO) 10 novembre 2017 – Teatro Asioli – Correggio (RE) w/Micah P. Hinson

12 novembre 2017 - Sottotetto – Massenzatico (RE)

24 novembre 2017 - Il Cantuccio – Piobbico (PU)

25 novembre 2017 - Luogo da definire – Rimini

15 dicembre 2017 - L’alchimista – Gorizia

16 dicembre 2017 -La Salumeria del Rock – Arceto (RE)

19 gennaio 2018 - Caffè del Teatro Astoria – Fiorano Modenese(MO)

23 febbraio 2018 - La Lo.Co – Osnago (LC)

24 febbraio 2018 - Espace Populaire – Aosta