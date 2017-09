Three is a Crowd Ã¨ il titolo dell’album di debutto dei romani The Hand | News | Video

Three is a Crowd è il titolo dell’album di debutto dei romani The Hand | News | Video



Three is a Crowd è l’album d’esordio dei romani The Hand in uscita il 17 novembre 2017 per Goodfellas Records.

Un lavoro pieno di citazioni e riferimenti (Bowie, T-Rex, Spacemen 3, Jesus & Mary Chain e Suicide, giusto per buttare giù qualche nome) che vede protagonisti Emiliano Tortora (synth, drum machine e voce), Fabrizio Mazzuccato (chitarre e voce) e Sandro Di Canio (chitarre e voce).

The Commissioner è il primo singolo estratto da Three is a Crowd. Il video è diretto da Brian Koperski. Buon ascolto e buona visione. (La redazione)