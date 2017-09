A novembre i newyorkesi Chk Chk Chk dal vivo in Italia | Concerti | Video



Torna in Italia l’eccentrica band di New York !!! (Chk Chk Chk) con il suo mix di post-punk/new wave, disco e funk.

La formazione guidata da Nic Offer a novembre sarà nel nostro Paese per presentare il nuovo album Shake the Shudder, settimo album in studio, pubblicato dalla WARP il 19 maggio scorso.

Tre le date: il 10 novembre al Locomotiv di Bologna, l’11 novembre al Monk di Roma e il 12 novembre 2017 al Magnolia di Milano. (La redazione)