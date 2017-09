Buona la prima: ecco dove hanno debuttato 7 nomi famosi | Curiosità



Dove è avvenuta la prima esibizione dei Beatles, dei Libertines, degli AC/DC, degli Smiths, dei Pixies, dei Depeche Mode e di Sébastien Tellier?

Oggi sono leggende della musica, artisti indiscussi a livello mondiale, ma quando si sono esibiti per la prima volta forse non si aspettavano che sarebbe andata così.

HomeToGo è tornata indietro nel tempo per vedere dove e quando si è tenuta la primissima esibizione di questi 7 grandi gruppi, tra cui The Beatles, gli AC/DC e i Depeche Mode. Da amplificatori che esplodono a corrente staccata, tutto può succedere durante un debutto.

THE BEATLES – 1960, The Indra Club - AMBURGO, GERMANIA

Anche se molti pensano che la loro primissima esibizione sia stata nella nota Cavern, il gruppo si è esibito ad Amburgo, in Germania, presentandosi come Beatles. Il loro vero debutto è stato una esibizione, la prima di una serie di ben 48, al The Indra Club. Stanchi e affamati, i quattro hanno suonato insieme per quattro ore e mezza. A peggiorare le cose, a seguito delle lamentale di una persona del quartiere, la band è stata costretta ad abbassare il volume delle casse.

LIBERTINES – 1998, The Delaney Mansions, seminterrato di 236 Camden Road - LONDRA, REGNO UNITO

Anticipando ciò che sarebbe stata una corriera che può essere descritta come caotica, il gruppo si è esibito per la prima volta nel seminterrato dell’appartamento di Carl Barat e Pete Doherty. La baldoria è stata interrotta quando improvvisamente è andata via la corrente elettrica. Per poter suonare ancora, un cappello è stato fatto passare in giro tra i presenti così da raccogliere i soldi per il contatore.

THE SMITHS – 1983 The Haçienda - MANCHESTER, REGNO UNITO

Manchester negli anni 80 era grigia ed industriale, senz’altro non un luogo dove ci si aspetterebbe che un gruppo di ragazzi in maglietta a maniche corte facciano il loro debutto dal vivo. Ma The Smiths hanno fatto proprio questo, all’adesso leggendario Hacienda nightclub nel 1983. Morrissey ha lanciato coriandoli sulla folla incredula e cantato gorgheggiando con le gambe in aria.

PIXIES – 1986 Jack’s Lounge - CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS USA

Per le leggende dell’Alt-Rock, The Pixies, tutto è cominciato proprio nella loro città natale, Boston, nel 1986 presso l’ormai chiuso Club Jack’s. Hanno suonato davanti un piccolo pubblico di familiari e amici e sono stati erroneamente fatturati con il nome “Puxies.”

AC/DC – 1973 Chequers Nightclub - SYDNEY, AUSTRALIA

A Capodanno del 1973, le star dell’heavy rock, i famosissimi, AC/DC hanno suonato per la prima volta all’Chequers Nightclub, ormai chiuso, nell’australiana Sydney. Il loro set aveva un volume decisamente troppo alto per il manager del club che ha staccato la corrente ogni 20 minuti concedendosi una tregua per riprendersi.

SÉBASTIEN TELLIER – 2001 Deep Ellum Live - DALLAS, TEXAS USA

Nel 2001, il romantico pluri-strumentale Sébastien Tellier ha iniziato la sua carriera realizzando l’apertura della performance degli eroi del pop, gli Air, davanti a 3000 persone. Non aveva l’aspetto di chi sarebbe diventata una grande star, l’amplificatore della sua chitarra è esploso durante la prima canzone.

DEPECHE MODE – 1985 Scuola di Woodlands - ESSEX, REGNO UNITO

Nel 1985, il gruppo, il cui nome sarebbe diventato famoso a livello internazionale, i Depeche Mode, ha iniziato a fare le prove del proprio successo in una scuola di Basildon, nell’Essex. La loro prima performance in pubblico, è stata difronte a un’audience di bambini di 9 anni, che ammaliati dai loro futuristici sintetizzatori non riuscivano a smettere di armeggiare con tutti quei pulsanti.

(Claudia Rum)