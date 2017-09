Le Scuderie del Quirinale celebrano Pablo Picasso con una grande mostra. Tra Cubismo e Classicismo: 1915-1925 | News | Arte



Si apre oggi 22 settembre, presso le Scuderie del Quirinale di Roma, una grande mostra sul pittore che ha guidato la rivoluzione cubista. Si intitola Picasso. Tra Cubismo e Classicismo: 1915-1925 e chiuderà i battenti il 21 gennaio 2018.

La mostra arriva a cento anni dal viaggio che il pittore spagnolo fece in Italia all’età di 36 anni. Era infatti il febbraio del 1917 e in Europa infuriava la Grande Guerra.

Un’esperienza che segnò molto la sua arte e la sua vita privata; fu proprio a Roma, mentre preparava i costumi e le scene per i Ballets Russes di Diaghilev, che conobbe quella che poi sarebbe la sua prima moglie, Olga Khokhlova.

Saranno esposti un centinaio di capolavori scelti dal curatore Olivier Berggruen, con prestiti di musei e collezioni davvero prestigiosi, come il Musée Picasso e il Centre Pompidou di Parigi, il Tate di Londra, il MoMa e il Metropolitan Museum di New York, il Museum Berggruen di Berlino, la Fundació Museu Picasso di Barcellona, il Guggenheim di New York. (La redazione)